CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Ekonomide felaket senaryolarının konuşulduğu, eğitimin, sosyal adaletin yerle bir edildiği, demokrasinin hiçe sayıldığı bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için bütün kadrolarımızla tek yürek mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan tarihi dönemeçte CHP olarak attıkları her adımda ezberleri bozmaya devam etiklerini belirtti.

Önce 15 milletvekiliyle demokrasiye kurulan kumpası yerle bir ettiklerini, ardından da bütün toplum kesimlerinde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan cumhurbaşkanı adaylarıyla umut olmayı başardıklarını vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"Şimdi bu umudu, büyük bir hassasiyet, titizlik ve yoğun çalışmalarla hazırladığımız aday listelerimizle ve örgütümüzle birlikte demokrasi zaferine dönüştürmek için hazırız. Artık kişisel hırs ve isteklerin ötesine geçerek tek bir yumruk olacak, ülkemize ve çocuklarımıza karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ekonomide felaket senaryolarının konuşulduğu, eğitimin, sosyal adaletin yerle bir edildiği, demokrasinin hiçe sayıldığı bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için bütün kadrolarımızla tek yürek mücadele edeceğiz. Çünkü aydınlık bir Türkiye için gösterdiğimiz bu çaba, çocuklarımıza olan namus borcumuzdur."

Budak, Türkiye'de yaşayan her yurttaşın kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, sandığa gidip demokrasiden ve özgürlükten yana oyunu kullanacağına inandıklarını ifade ederek, 24 Haziran'da bir bayram havasında demokrasinin önündeki bütün duvarların yıkılacağını, aydınlık Türkiye'ye kavuşulacağını bildirdi.

