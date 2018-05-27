CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bütün komşularımızla barışacağız. Ülkemizin menfaatlerini düşünerek diploması ile dış politikayı yönlendireceğiz, yöneteceğiz." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ve Fatsa ilçesindeki esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.
Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Torun, ülkenin ekonomik durumunun iyi olmadığını, bunun da esnafa doğrudan yansıdığını ileri sürdü.
Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Torun, "İnşallah Türk milleti sağduyusuyla bugün içinde bulunduğu sorunlardan kurtulmak için 24 Haziran akşamı bu hükümeti gönderecek." diye konuştu.
Torun, CHP'nin yeni bir enerji ve sorumlulukla ülkeyi yöneteceğini kaydederek, "Bizim iddiamız şu. Kürt, Laz, Alevi, Çerkez ya da ülkücü, sosyal demokrat da olabilirsiniz. Mesele hep birlikte sorunların çözümüne katkıda bulunulması meselesidir. Bu ülkenin beş temel sorunu var. Bu beş temel sorunu çözmek adına irade, yetki ve oy istiyoruz. Çözemezsek mi? Yetki millette. Yarın 'Verdiğiniz sözü tutmadınız' dersiniz, gönderirsiniz." ifadesini kullandı.
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- "Her alanda ne yapacağımızı biliyoruz"
Tarımda, ekonomide, eğitimde, dış politikada, toplumsal barışta, demokraside, her alanda ne yapacaklarını bildiklerini belirten Torun, şunları söyledi:
"Hazırlıklarımızı ve bütün çalışmalarımızı yaptık. İnşallah milletimizden de bu yetkiyi aldığımızda bu ülkede toplumsal barışı inşa ederek, 'Senden, benden' demeden, sen ben kavgası yapmadan, benden olanlar, benden olmayanlar ayrıştırması yapmadan bu ülkede birlikte yaşamanın mücadelesini vereceğiz. Bütün komşularımızla barışacağız. Ülkemizin menfaatlerini düşünerek diplomasi ile dış politikayı yönlendireceğiz, yöneteceğiz. Kavgayla değil, öfkeyle değil, şiddetle değil, diplomasi ile bu politikaları yürüteceğiz."
Seyit Torun, daha sonra Ünye ilçesinde iftar programına katıldı.
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