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"Bütün planları bozan milletin iradesine dayanamıyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Birtakım kuruluşlar not veriyor. Batan, borç içerisindeki Yunanistan'a yüksek not veriyor. Büyüyen gelişen Türkiye'ye düşük not veriyorlar. Bölgedeki bu gücü, büyümeyi çekemiyorlar" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Biz hiçbir zaman yapamayacağımız bir şeyi söylemedik, vadetmedik"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Birtakım kuruluşlar not veriyor. Batan, borç içerisindeki Yunanistan'a yüksek not veriyor. Büyüyen gelişen Türkiye'ye düşük not veriyorlar. Bölgedeki bu gücü, büyümeyi çekemiyorlar." dedi.

Bakan Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize milletvekili adayı Muhammet Avcı ile seçim çalışmaları kapsamında Güneysu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bak'a, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan eşlik etti.

Bak, daha sonra Yazıcı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hasan Demirbaş'ı ziyaret ederek, ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Fındıklı ilçesine ne geçerek, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren Bak, büyük işler başarmak için karıncalar gibi çalışmak gerektiğini bildirdi.

Dev projeleri gerçekleştirmek için koşarak çalıştıklarını anlatan Bak, "Şimdi şahlanış zamanı Türkiye için. Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye 3,5 kat büyüdü. Rekorlar kırarak büyüdü ve büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin büyümesine not veren derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Bak, "Kafalarına göre not veriyor. Esas önemli olan milletin verdiği not. Millet ne not veriyor? Biz ona bakıyoruz. Birtakım kuruluşlar not veriyor. Batan, borç içerisindeki Yunanistan'a yüksek not veriyor. Büyüyen gelişen Türkiye'ye düşük not veriyorlar. Bölgedeki bu gücü, büyümeyi çekemiyorlar. Bütün planları bozan, milletin iradesine dayanamıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Bu millet asla bu operasyonlara prim vermez"

Türkiye'yi çekemeyenlerin her türlü darbe girişimine milletin karşılık verdiğini anlatan Bak, "Bu millet tanka karşı göğsünü siper etmiştir. Dolayısıyla bu millete kimse operasyon yapmaya kalkmasın. Oyunlar yapmaya kalkmasın. Bu millet asla bu operasyonlara prim vermez. Gücümüzü biz milletten alıyoruz. Oradan, buradan değil sadece milletten. Kararda söz de milletin." dedi.

Milletin hizmete 16 yıldır destek verdiğine işaret eden Bak, seçim beyannamesini açıkladıklarını, 2017 yılında yapılan dünyadaki 10 dev projenin 6 tanesinin Türkiye'de olduğuna değindi.

Bak, Rize'de de Ovit Tüneli, Rize-Artvin Havalimanı gibi dev projelerin yapıldığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin 16 yıldır söz değil, taş üstüne taş koyan bir siyasi hareket olduğunu, 70 sente muhtaç bir ülkeyi, hayalleri gerçekleştiren duruma getirdiklerini belirtti.

Türkiye'de deniz üzerine dolgu havalimanı inşaatının Rize'de sürdüğünü kaydeden Yazıcı, kimsenin 3-4 yıl önce böyle bir projeyi hayal etmediğini vurgulayarak, "Biz hiçbir zaman yapamayacağımız bir şeyi söylemedik, vadetmedik. Planladık. Milletin imkanlarına bakarak planladık." diye konuştu.

- "Hep başımız dik yürüdük"

IMF'ye borçlu boş bir hazine devraldıklarını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"IMF adına birisi gelirdi Türkiye'ye. Türkiye'nin hazinesini projelerini kontrol etmek için gelen bir adam vardı. Carlo Cotarelli, İtalyan asıllı. IMF gönderir, gelir burada afralı, tafralı, fiyakalı, giderdi hazineye, maliyeye geçerdi. Kasamıza mahremimize bakardı. Yatırımlara müdahale ederdi. Katma değer sağlayan projelere kesinlikle onay vermez ve fiyakalı, fiyakalı giderdi. Televizyonların birinci haberiydi. Şimdi böyle birisi yok. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kadrolar borcu ödedik, defteri kapattık. Vatanperverlik budur, yerli olmak budur, milli olmak budur."

AK Parti'nin yüzünü her zaman millete döndüğünü ifade eden Yazıcı, "Size baktığımızda yüzümüz kızaracak hiçbir iş yapmadık. Hep başımız dik yürüdük. Bir taraftan da milletin 70 sente muhtaç kasasını büyüttük. Gece gündüz koştuk. Biz terleyen kadrolarız. Çünkü, çalışan terler." değerlendirmesini yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize seçim çalışmaları

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