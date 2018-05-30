RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Birtakım kuruluşlar not veriyor. Batan, borç içerisindeki Yunanistan'a yüksek not veriyor. Büyüyen gelişen Türkiye'ye düşük not veriyorlar. Bölgedeki bu gücü, büyümeyi çekemiyorlar." dedi. Bakan Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize milletvekili adayı Muhammet Avcı ile seçim çalışmaları kapsamında Güneysu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bak'a, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan eşlik etti. Bak, daha sonra Yazıcı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hasan Demirbaş'ı ziyaret ederek, ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Fındıklı ilçesine ne geçerek, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren Bak, büyük işler başarmak için karıncalar gibi çalışmak gerektiğini bildirdi. Dev projeleri gerçekleştirmek için koşarak çalıştıklarını anlatan Bak, "Şimdi şahlanış zamanı Türkiye için. Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye 3,5 kat büyüdü. Rekorlar kırarak büyüdü ve büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin büyümesine not veren derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Bak, "Kafalarına göre not veriyor. Esas önemli olan milletin verdiği not. Millet ne not veriyor? Biz ona bakıyoruz. Birtakım kuruluşlar not veriyor. Batan, borç içerisindeki Yunanistan'a yüksek not veriyor. Büyüyen gelişen Türkiye'ye düşük not veriyorlar. Bölgedeki bu gücü, büyümeyi çekemiyorlar. Bütün planları bozan, milletin iradesine dayanamıyorlar." ifadelerini kullandı. - "Bu millet asla bu operasyonlara prim vermez" Türkiye'yi çekemeyenlerin her türlü darbe girişimine milletin karşılık verdiğini anlatan Bak, "Bu millet tanka karşı göğsünü siper etmiştir. Dolayısıyla bu millete kimse operasyon yapmaya kalkmasın. Oyunlar yapmaya kalkmasın. Bu millet asla bu operasyonlara prim vermez. Gücümüzü biz milletten alıyoruz. Oradan, buradan değil sadece milletten. Kararda söz de milletin." dedi. Milletin hizmete 16 yıldır destek verdiğine işaret eden Bak, seçim beyannamesini açıkladıklarını, 2017 yılında yapılan dünyadaki 10 dev projenin 6 tanesinin Türkiye'de olduğuna değindi.