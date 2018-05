RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Birtakım kuruluşlar not veriyor. Batan, borç içerisindeki Yunanistan'a yüksek not veriyor. Büyüyen gelişen Türkiye'ye düşük not veriyorlar. Bölgedeki bu gücü, büyümeyi çekemiyorlar." dedi.

Türkiye'nin büyümesine not veren derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Bak, "Kafalarına göre not veriyor. Esas önemli olan milletin verdiği not. Millet ne not veriyor? Biz ona bakıyoruz. Birtakım kuruluşlar not veriyor. Batan, borç içerisindeki Yunanistan'a yüksek not veriyor. Büyüyen gelişen Türkiye'ye düşük not veriyorlar. Bölgedeki bu gücü, büyümeyi çekemiyorlar. Bütün planları bozan, milletin iradesine dayanamıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Bu millet asla bu operasyonlara prim vermez"

Türkiye'yi çekemeyenlerin her türlü darbe girişimine milletin karşılık verdiğini anlatan Bak, "Bu millet tanka karşı göğsünü siper etmiştir. Dolayısıyla bu millete kimse operasyon yapmaya kalkmasın. Oyunlar yapmaya kalkmasın. Bu millet asla bu operasyonlara prim vermez. Gücümüzü biz milletten alıyoruz. Oradan, buradan değil sadece milletten. Kararda söz de milletin." dedi.

Milletin hizmete 16 yıldır destek verdiğine işaret eden Bak, seçim beyannamesini açıkladıklarını, 2017 yılında yapılan dünyadaki 10 dev projenin 6 tanesinin Türkiye'de olduğuna değindi.