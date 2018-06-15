"Bütün ümmet 'size bir şey olmasın' diye dua ediyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bütün bir ümmet bize başını dönmüş 'aman size bir şey olmasın' diye dua ediyor. Allah'ın izniyle bize bir şey olmayacak. 24 Haziran'da bu iş bitecek, hiç merak etmeyin." dedi.
Çavuşoğlu, Muş İli Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaretinde, Türkiye'nin 40 yıldır terör belasıyla karşı karşıya olduğunu anımsattı.
Terörün yıllarca ülkenin ayaklarına pranga olduğunu belirten Hakan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye'de her şey tek tipleştirilmek, aynı kalıba sığdırılmak istendi. Tepeden inme bir yaklaşımla hafıza silinerek bir modernleşme yöntemi benimsendi. Farklılıklar kabul edilmedi. Herkes aynı pencereden dünyaya baksın, aynı düşünsün, belli bir yaşam tarzına riayet etsin istendi." diye konuştu.
AK Parti'nin insana yatırım yaptığını ve hizmet sunduğunu aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin, bilimi üreten, ticarileştiren ve onu ihraç eden bir konuma yükselmesini hedeflediklerini vurguladı.
Geçmişte birilerinin Türkiye'de başlanan birçok projeyi yaptırmadığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Şu ana kadar 'ben kefenimi giydim bu yola baş koydum' diyen liderler olmadı. Ya şapkasını alıp gidenler, ya 'eyvallah' diyenler, ram edenler oldu. Milleti ise 'cahil, anlamaz' diyerek ötekileştirenler oldu. Almanya 1945'te çıktı, biz 1920'de çıktık. Almanya'nın milli geliri 45 bin dolar, bizimki 11 bin dolar. Biz Alman'dan daha mı az zekiyiz ya da çalışkanız? Niye yapmadık? Hep bir bahane buldular. Bazen terör, darbe, muhtıra, ekonomik kaos oldu. Zaten toplam ömrü 15 aylık koalisyonlu hükümetler oldu. Bir istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı."
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'nin ayağa kalkacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Büyük bir milletiz. Bütün bir ümmet bize başını dönmüş 'aman size bir şey olmasın' diye dua ediyor. Allah'ın izniyle bize bir şey olmayacak. 24 Haziran'da bu iş bitecek, hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.
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