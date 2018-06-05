"Bütün yerel yönetimler 'Yeşil Türkiye'ye destek verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türkiye'nin yarınlarının yeşil bir ülke kazanacağını umut ediyorum. Bütün yerel yönetimler bu anlamda Yeşil Türkiye'ye destek verecek. Sıfır Atık Projesi'ne de desteklerini veriyor." dedi.
Çalık, Yeşilyurt Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün desteklediği Geri Dönüşüm Mucitleri sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, çocuklarda çevre bilincini oluşturma, yeşili korumayı benliklerine aşılamak adına yapılan yarışmanın Türkiye açısından da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, yarınlarını teslim edecekleri çocukların doğa bilinciyle yetişmesinin oldukça önem arz ettiğini dile getirdi.
Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi"nin tüm belediyelerde uygulanması için protokoller yapıldığını hatırlatarak, "Belediyelerimiz hem Sıfır Atık Projesi hem de geri dönüşümün sağlanabilmesi için çalışmalara başlamış vaziyetteler. Sayın Emine Erdoğan Türkiye'de birçok projeye imza attı. Bunlardan bir tanesi 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasıydı. Bu kampanyayla kız çocuklarımızın yüzde 100 okullaşmasına sebep olmuştu." diye konuştu.
Sıfır Atık Projesi ile de çöpün enerjiye dönüşümü sağlanacağını belirten Çalık, "Türkiye'nin yarınlarının yeşil bir ülke kazanacağını umut ediyorum. Bütün yerel yönetimler bu anlamda Yeşil Türkiye'ye destek verecek. Sıfır Atık Projesi'ne de desteklerini veriyor." şeklinde konuştu.
Çalık daha sonra serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezerken yanına gelen 5 yaşındaki Yahya Tarık'ı kucağına alarak bir süre ilgilenen Çalık, minik çocuğun istemesi üzerine mikrofonu kendisine verdi. Çalık, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini ezbere okuyan Tarık için çevrede bulunanlardan alkış istedi.
Stantları ziyareti sırasında süt ve deterjan kutularından yapılan elektrikli arabaları fark eden Çalık, küçük mucit Kaan Efe Akgül'den eserleri hakkında bilgiler aldı.
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