Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulundu3

Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istedi!
Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk: Ruslar hala Afrin'de
12 milyon liralık bitcoin için işadamını kaçırdılar
İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti
Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması yarın
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
Pizza, hamburger, dondurma yedi, bu hale geldi
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü