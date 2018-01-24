"Büyük güçlerin bölge üzerinde hesapları var"

Son Güncelleme 5 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 15:09 |5 saat önce

İSTANBUL, (DHA) Beşinci gününe giren Afrin harekatı devam ederken, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Türkiye'nin uzun zamandır Suriye meselesiyle barış müzakerelerinde öncü rol oynadığını, dış politikada ahlaki tavır alan, insan hakları temelinde çabaladığını ancak sabrının taştığını söyledi. Türkiye'nin sınır bölgesinde yaşananları milli bütünlüğünü, beraberliğini, barışını, ülke içindeki bekasını gündeme getirecek kadar ciddi bir tehdit olarak gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Bulut harekatı değerlendirdi ve şunları söyledi: "Türkiye bunda yüzde yüz haklı. Türkiye, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kamuoyuna her defasında bütün gelişmeler açıklıkla paylaşıldı. Daha sonra devlet başkanları üzerinden başlamak üzere dış işleri bürokrasisi anlamında bu konuda çok önemli çabalar içerisine girdi. Türkiye'nin hedefi, bir terör devletinin burada inşasını ve Türkiye'nin milli birliğine, bütünlüğüne, huzuruna, barışına gelen tehdidi bertaraf etmek. Türkiye'nin hiçbir şekilde toprakta gözü olma veya burada yerleşme, kalıcı olarak Suriye'de bulunma gibi bir hedefi olmadığını bütün dünya biliyor. Bu son zamanlardaki AB'den, Amerika'dan, Rusya'dan gelen açıklamalar bunu çok açık bir şekilde gösterdi. Türkiye'nin burada barış ve huzurdan başka bir amacı yok."

"BU SORUN EN ÇOK KÜRTLERE ZARAR VERİYOR" Afrin'in terör örgütü YPG açısından sembolik bir anlamı olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Bulut, "PYD, PKK, YPG Kürtlerin temsilcileri değil. Bu sorun esasında en çok Kürtlere zarar veriyor. Kürt vatandaşlarımızı orada yanlarına çekmek için oluşturdukları baskı ve uyguladıkları zulüm politikası orada yaşayan Kürt kardeşlerimize zarar veriyor. Bundan dolayı yüz binlerle ifade edilen Kürt Türkiye'yi sığınak noktası olarak gördü. Daha önce Kobani'de de böyle benzer bir yaklaşım benimsenmişti. Buraları kendi idealleri, amaçladıkları terör devletine ulaşmak için burayı sembolik bir yer olarak görüyorlar. Görülen o ki, burada çok iyi hazırlık yapmışlar ama Türkiye uyguladığı askeri stratejiyle, bu hareketle o planlarını darma duman etti" dedi. "TÜRKİYE SEYİRCİ KALAMAZ" Türkiye'nin bölgenin en büyük ekonomik gücü, en büyük sorumlu ülkesi olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Bulut sözlerine şöyle devam etti: "Biz Araplarla, Kürtlerle, Yahudiler, Ermeniler diğer bütün unsurlarla binlerce yıl bir arada yaşadık. Dolayısıyla Türkiye burada, kalıcı barışın sağlanması konusunda, kartlar yeniden karılırken bunlara seyirci kalamaz. Çünkü Türkiye bu bölgede sorumluluğu en yüksek olan bölge. İslam dünyası açısından da böyle. İslam dünyası, bütün mazlum dünya Türkiye'ye bakıyor. Son yıllarda burada yaşanan krizden en büyük maliyeti ödeyen ülke Türkiye oldu. Türkiye 3.5 milyon Suriyeli'ye bugüne kadar 30 milyar doların üzerinde kaynak harcadı ve bunu kendi bütçesinden yaptı. Türkiye insanının alın teri, vicdanı burada bütün bu yaşanan krizlere çözüm bulmak için yıllardır bedel ödüyor. Burada kalıcı barışın sağlanması yerel halkın olduğu gibi en çok Türkiye'nin arzusudur."