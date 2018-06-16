AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık. Özellikle bizim milletimizin, devletimizin büyük hedefleri var. Bütün gayemiz ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar Valiliğinin Taş Medrese'de düzenlediği bayramlaşma programında, Türkiye'nin çok büyüyüp geliştiğini söyledi.

Son çeyrekte Türkiye'nin yüzde 7,4'le büyüdüğünü anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Gurur duyuyoruz. Daha da büyüyecek. İnşallah bu millet kahraman bir millet 2023, 2053, 2071 ve 2099 hedeflerini gerçekleştirecektir. Biz küresel bir güç olacağız. Zaten Türkiye çok güçlü. Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapan bu millet ve şu anda Kandil'e yürüyen ordu bu ordu. Hepimiz Mehmetçik'iz. İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık. Özellikle bizim milletimizin, devletimizin büyük hedefleri var. Bütün gayemiz ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak. Hedefimiz budur. Büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir ama bizim kızıl elmamız var. Kızıl elmalarımız var. Dolayısıyla o hedeflere yürüyeceğiz. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın."