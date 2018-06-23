Havalimanının isminin ilerleyen günlerde netleşeceğini dile getiren Eroğlu, "Tabii millet ne takdir ederse onun ismi olacak. Dünyanın en büyük barajına Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini verelim dedik, kendisi kabul etmedi. Artık isim konusu Cumhurbaşkanımızın takdiri. Tabii millet de büyük ölçüde Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı olmasını istiyor." diye konuştu.

"Şimdi o herhalde büyük hüsrana uğrayacak. Pazar akşamı şaşıracak. Şok olmaması için yanında bir hekim bulunsun, kalp krizi geçirmesin. İsabet olur diye düşünüyorum. Yani onun alacağı oy belli. 20-22 bandında bir oy alır diye tahmin ediyorum. CHP'lilerin ona oy vereceğine inanmıyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu onu ekarte etmek için, bertaraf etmek için gönderdi. Nasıl olsa kazanamayacak, hiç olmazsa kazanamazsa onu saf dışı etmiş olurum diye düşündü. Plan oydu. Nitekim 'Gel Muharrem' demesinin altında bu yatıyor. Halbuki 'Kardeşim Muharrem gel, seni oy birliğiyle Cumhurbaşkanı gibi büyük bir makama aday gösteriyoruz' dese tamam, anlarız. Ama şuur altında o yok. Ben bunu nasıl bertaraf ederim diye düşünüyordu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partililerde genelde 'Oy vermeyelim ki Muharrem İnce'nin oyu CHP'nin oyunun üzerine çıkmasın. Daha aşağıda kalsın' diye bir gayret var. Bir de ben inanıyorum ki Afyonkarahisar'da, İç Anadolu'da, Ege'de çok samimi CHP'liler var."

- "CHP işgal edildi"

CHP seçmenini sevdiğini belirten Eroğlu, "Atatürk'ün partisi diye geçmişte CHP'ye oy veriyorlardı ama şu anda onlar da anladılar. Artık CHP Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı, bir grup tarafından işgal edildi. Dolayısıyla bunun farkındalar. Çoğuna rastladım, eski CHP'li kardeşimiz 'Ben artık meseleyi anladım' diyor, 'Bu CHP'ye oy vermeyeceğim. Benim yerim Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'dir' diyor. Böyle bir kayış var."

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur ittifakına, milletvekilliğinde ise başka partiye oy verme düşüncesinin yanlış olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Öyle bir şey olmaz. Güçlü Cumhurbaşkanı ve güçlü meclis olması lazım. Cumhurbaşkanının arkasında çok güçlü bir meclis olmazsa olmaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçilir, mecliste ekseriyet olmazsa neticede sıkıntı olur. Millette bunun farkında. Onu milleti kandırmak için söylüyorlar. Tamam Cumhurbaşkanımıza şöyle diyorlar, 'Yüzde yüz seçilecek, ona oy verin ama milletvekilliğinde muhalefete verin' diyorlar. Bu yanlıştır. Milletimizden şunu talep ediyoruz: yarın gümbür gümbür Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oyunu verip, besmeleyle oyunu kullansınlar."

