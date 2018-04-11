İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Adnan Demirez, "İteleniyor, öteleniyor, dışlanıyorduk. 2002'de kör kuyunun dibinde olan biz Roman kardeşlerine kuyunun üstündeki kapak çekildi. Bir el uzatıldı, gün ışığına çıktık. Benliğimizi, kimliğimizi, öz güvenimizi kazandık." dedi.

Demirez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"nda konuştu.

1998'de "Trakya Göçmenleri" adında dernek kurduklarını belirten Demirez, şöyle devam etti:

"İteleniyor, öteleniyor, dışlanıyorduk. 2002'de kör kuyunun dibinde olan biz roman kardeşlerine kuyunun üstündeki kapak çekildi. Bir el uzatıldı, gün ışığına çıktık. Benliğimizi, kimliğimizi, öz güvenimizi kazandık. Bize, bu eli uzatan bir uzun adamdı, reisti, devlet başkanımızdı."

Demirez, 2010'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda dünyanın dört bir yanından Romanların bir araya geldiği programın gerçekleştirildiğini anımsatarak, "O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözle ağlamıştık, sevinmiştik ve gülmüştük. 'Özür dilenmesi gereken bir topluluk varsa, onlar da Roman kardeşlerimdir. Ben, devletim adına kendilerinden özür diliyorum' demişti. Allah razı olsun sayın devlet başkanım." ifadelerini kullandı.