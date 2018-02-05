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Büyükelçi Kanbay, KKTC’de yeni hükümeti kutladı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 23:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC’de erken milletvekilliği seçimleri sonrası Tufan Erhürman liderliğinde 4 partinin koalisyonu ile kurulan hükümeti kutladı.Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 7 Ocak’ta erken milletvekilliği seçimlerinden sonra Tufan Erhürman liderliğinde 4 partinin koalisyonu ile kurulan hükümeti kutladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC’de erken milletvekilliği seçimleri sonrası Tufan Erhürman liderliğinde 4 partinin koalisyonu ile kurulan hükümeti kutladı.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 7 Ocak’ta erken milletvekilliği seçimlerinden sonra Tufan Erhürman liderliğinde 4 partinin koalisyonu ile kurulan hükümeti kutladı. Büyükelçi Kanbay, Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama mesajını da KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’a sundu. Büyükelçi Kanbay, zarfı teslim ederken, “Size güzel çalışmalar temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her zaman yanınızda olacağını, yapılacak güzel çalışmalarda en büyük destekçinizin bizler olacağını ifade ediyoruz” dedi.
Başbakan Erhürman ise, Türkiye ile işbirliğini sürdüreceklerine vurgu yaparak, Türkiye ile ilişkilerin yaşamsal önemde olduğunu belirtti. Erhürman, “Türkiyle ile ilişkileri bu dönemde de en iyi düzeyde sürdüreceğimizden eminim. Bu konuda azami gayret göstereceğiz, işbirliği içinde tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz’ ifadelerini kullandı.

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