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"Büyükelçiler oy verseydi, İnce cumhurbaşkanı olurdu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: - "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.

Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'ta Akdağmadeni ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 50 güçlü ülkenin büyükelçilerinin kendisini aradığını ve onlarla görüştüğünü söylediğini aktardı.

İnce'nin, "Ben kazanacağımı bunların aramasından anladım" dediğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"50 büyük ülke diyor. O ülkeleri biz biliyoruz. Muharrem İnce doğru söylüyor. Bu 50 büyük ülkenin 50'si de eminim ki 'Tayyip Bey kaybetsin Muharrem İnce kazansın' ister, hiç şüphemi yok. Neden Amerika'dan bir telefon edildi? Doğru mu eğri mi demeden Sayın İnce o telefonu kullandı. Amerika'dan telefon neyi emrediyorsa onu yaptı, konuyu Türkiye'nin gündemine getirdi. Demez mi adam, 'ben Muharrem İnce'yi telefonla oynatıyorum. Telefonla ince ince dönderiyorum, istediğimi yaptırıyorum ama bu Tayyip Erdoğan'a lafımı geçiremiyorum' demez mi adam? Onun için Amerika'ya, Avrupa'ya karşı milletinin, devletinin hukukunu koruyan gür bir sesi elbette istemezler. Buradan söylüyorum, 50 büyük ülkenin büyükelçileri sandığa gidip oy vermeyecek. Başka ülkeler Türkiye'ye cumhurbaşkanı, milletvekili seçmeyecek. Başka ülkelerin vatandaşları da oy vermeyecek. Sandıkta Akdağmadenililer, Yozgatlılar oy verecek. Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak, AK Parti parlamentoda salt çoğunlukta iktidar olacak."

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"Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden biridir"
Gündoğdu, Muharrem İnce'nin mitingine hazırGündoğdu, Muharrem İnce'nin mitingine hazır
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