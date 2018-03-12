Büyükşehir Belediyesi cami halılarını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya merkez ve kırsalındaki 10 caminin halısını yeniliyor. 2018 yılı içinde, 12 ilçedeki 43 camiye toplam 9 bin 145 metrekare yeni halı döşenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Menderes Türel’in talimatıyla Gazipaşa’dan Kaş’a kutsal mekanların fiziki eksikliklerini gidermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilçelerde bulunan 43 caminin halısını değiştirmek üzere çalışma başlattı. Bu kapsamda Alanya merkez ve kırsalında bulunan camilerin eskiyen halıları sökülerek yenisi döşeniyor. Alanya’da, Cikcilli Şanlı Camisi, İsbatlı Gökçe Ali Camisi, İshaklı Merkez Camisi, Kargıcak Karagedik Camisi, Tırılar Merkez Camisi, Beyreli Merkez Camisi, Emişbeleni Ballılar Camisi, Demirtaş Merkez Camisi, Sapadere Hatipli Camisi ve Keşefli Metinler Kaya Camisi’nin halıları yenileniyor.

"Başkan Türel’e teşekkür"

Çalışma mahalle sakinleri ve cemaatte büyük memnuniyet yaşattı. Cikcilli Mahalle Muhtarı Mehmet Uğuz ve hayırsever Şükrü Şanlı, “Mahallemize yeni yaptırdığımız Şanlı Camisi’nin halılarını temin eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz “ dedi.

45 camiye 9145 metrekare halı"

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın çalışması kapsamında bu yıl içinde Alanya, Elmalı, Demre, Döşemealtı, Finike, Gündoğmuş, Kaş, Kepez, Korkuteli, Kumluca, Akseki ve Serik ilçelerindeki 43 camide toplam 9 bin 145 metrekare halı yenilemesi yapılacak.