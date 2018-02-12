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Büyükşehir şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 17:51 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.Meclis üyeleri komisyon raporları, ilçe belediyelerinden gelen meclis kararlarının da yer aldığı ilave 10 maddeli toplam 94 gündemi karara bağladı.

Büyükşehir şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis üyeleri komisyon raporları, ilçe belediyelerinden gelen meclis kararlarının da yer aldığı ilave 10 maddeli toplam 94 gündemi karara bağladı. Meclis Toplantısı’nın ardından taşeron personelin işçi statüsünde istihdam edilmeleri için kurulacak şirketi içeren tek maddelik SASKİ’nin Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek’e kazandırılacak SAMEK Merkezi için arsa devir edilerek ve süreç resmen başladı. Yenikent’te bulunan kalıcı iş merkezleri arasında yer alan bir binanın Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na tahsisi için de Başkan Toçoğlu’na yetki verildi.
Mecliste konuşan Başkan Toçoğlu, “Kalıcı iş merkezlerinin işlevsel hale geliyor olmasını çok önemsiyorum. Tüm iş merkezleri depreme dayanıklı ve güçlü binalar. Arıtma tesisleri, içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarıyla bu yıl SASKİ olarak 240 milyonluk yeni yatırımı hayata geçireceğiz. Büyük bir heyecanla 16 ilçemizin tüm eksiklerini gidermek için projeler üretiyoruz. 240 milyonluk yatırım şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Meclis toplantısında SASKİ’nin Akyazı’ya bağlı Çamlıca ve Altındere Mahallelerinde gerçekleştirilmesi planlanan kanalizasyon yatırımıyla ilgili söz alan Dr. Rüstem Keleş ise, “İmar ile ilgili konulardan dolayı Çamlıca kanalizasyonunda bahsedilen bölgeler yapılamamıştı. Daha sonra biz o bölgelerin projesini geliştirdik. O bölgeyi Altındere’nin kalan birimleriyle beraber Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracağız. Projemiz hazır. İnşallah Akyazı 2. Etap, Çamlıca ve Altındere’yi beraber inşa edeceğiz” dedi.
1 ve 24. maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geldiği şekliyle kabul edildi. 25 ve 56. maddeler arası İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi. 57. madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 58. madde Hukuk Komisyonu’na oy birliğiyle havala edildi. 59 ve 67. maddeler arasındaki 9 madde oy birliğiyle kabul edildi. 68 ve 82. maddeler arasında yer alan SASKİ’nin yatırımları için Büyükşehir Belediyesi’nin garantörlüğünü içeren 15 madde oy birliğiyle kabul edildi. 83. madde oy birliğiyle kabul edildi. 84. madde kapsamında Ferizli OSB Asil Üye Ahmet Soğuk, Yedek Üye Samet Zurnacı, Söğütlü 3. OSB için Asil Üye Zeki Toçoğlu, Yedek Üye Ferda Özten, Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB için Asil Üye Şenay Sakal, Yedek Üye Recep Boğaz seçildi. 85. madde oy birliğiyle kabul edildi. 86 ve 94. maddeler arasındaki 9 gündem İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Büyükşehir şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti

Büyükşehir şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti

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