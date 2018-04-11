Büyükşehir’den Eşref Uslu’ya görev

Balıkesir’in Gömeç ilçesinin başarı Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısında yapılan seçimlerde önemli görevler üstlendi.

Yapılan toplantıda Büyükşehir’in komisyon seçimlerinde; Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Uslu, İmar Komisyonu ve Turizm Komisyonlarına seçilirken, aynı zamanda da Büyükşehir Belediyesi’nin 5 daimi meclis üyesinden biri olmayı başardı.

Girişken kişiliği ve aktif çalışmalarıyla sadece Gömeç’te değil, körfez ilçelerinde de gönüllerde taht kuran Eşref Uslu’nun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 3 önemli görevin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılığıyla, birlikte 4 görev daha alması kendi ilçesinde de memnuniyetle karşılandı.

Toplantıda yapılan seçimlerin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Uslu, amacının Gömeç başta olmak üzere Körfez ilçelerinin yanı sıra tüm Balıkesir’e hizmet edebilmek olduğunu söyledi.

Balıkesir’in hizmete susamış olduğuna inandığını kaydeden Eşref Uslu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın yaktığı meşalenin ışığında, AK Parti’nin bir neferi olarak çıktığım bu uzun ince siyasi yolda, milletimizin hizmetkarı olabilmek için partililerimizle birlikte tek yürek halinde çalışıyoruz. Allah nasip ederse, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’nun direktifleri doğrultusunda Balıkesir’imiz ve 20 ilçesine büyükşehirin tüm hizmetlerini götüreceğiz. Bugün yapılan seçimlerde şahsıma gösterilen bu büyük teveccühe teşekkür eder, Halka hizmetin, Hak’ka hizmet olduğu parolasıyla her zaman milletimizin hizmetkarı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.