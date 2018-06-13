KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Büyümede dünya ikincisiyiz. Bizden hızlı büyüyen bir tek Hindistan olmuş. Avrupa'da birinciyiz. Zaten son 15 yıllık iktidarımız döneminde krizlere rağmen yüzde 6 civarında büyüme yakaladık." dedi. Bakan Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Serbest Bölgesi'nde fabrikaları ziyaret etti, işçilerle bir araya geldi. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,4'lük büyüme kaydedildiğini dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Büyümede dünya ikincisiyiz. Bizden hızlı büyüyen bir tek Hindistan olmuş. Avrupa'da birinciyiz. Zaten son 15 yıllık iktidarımız döneminde, krizlere rağmen yüzde 6 civarında büyüme yakaladık. Batılıların bu tehdidini de yok ettik çok şükür. Kendi içimizde gelişiyoruz, büyüyoruz. Problemlerimiz, sıkıntılarımız var ama ayaktayız ve ekonomi dimdik duruyor." ifadesini kullandı. Batılıların ne yapmak istediklerini, İslam ülkeleri ve Türkiye üzerinde oynadıkları oyunları çok iyi gördüklerini ve karşı koyduklarını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunu da az çok anlıyoruz. Çünkü onlar bizim değerlerimize düşmanlar. Bizi istemiyorlar fakat içimizdeki tiplerin bunlara destek vermesini emin olun anlamıyoruz. Bana yetki verdiniz Ankara'ya gittim, 3 yıldır vekilim. Meclis havası beni boğuyor adeta. Söylenenlere tahammül etmek son derece zor. Bakın PKK diye bir belayla savaşıyoruz ya onun siyasi uzantısı var, belli bir parti. Adam yerine bile koymuyoruz. Çünkü her konuşmalarını kendileri çekiyorlar, Kandil'e gönderiyorlar. Oradaki abileri ya 'aferin' diyor ya da akşam bunlara küfür ediyorlar, 'niye bizi doğru dürüst savunamadınız' diye. Böyle göbekten bağlılar ama bizim ana muhalefetin yaptığı yenilir yutulur gibi değil. Şu anda Güneydoğu'da koordinatör bakan benim. Teröristlerin yaktığı, yıktığı yerleri yapıyoruz. Vatandaşın mağduriyetini gideriyoruz. Çünkü oradaki vatandaşın bir suçu, günahı yok. Evlerini boşaltmışlar, adamlar aylarca çadırda kalmış, perişan olmuşlar. Şimdi o yıkılan evleri, yakılan evlerin hepsini tek tek yapıp mağduriyetleri gideriyoruz."