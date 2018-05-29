Çalık, çağrı merkezi çalışanlarıyla iftar yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye'yi aydınlık yarınlara çıkarmak istediklerini söyledi.
Çalık, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çağrı merkezinin çalışanlarıyla iftarda buluştu.
Çalık, çoğunluğu gençlerden oluşan çağrı merkezi çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi ve kurumun kentte en fazla kadın ile genci istihdam ettiğine dikkati çekti.
Öznur Çalık, "Türkiye'yi aydınlık yarınlara çıkarmak istiyoruz. İşte bu düşünceyle yolumuzda gençlerimizle, kadınlarımızla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.
Malatya'nın 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacağına aktaran Çalık, kent halkını mitinge davet etti.
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