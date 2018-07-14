Çalık'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerliğe ilişkin, "Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek. İnşallah Meclis'in gündemine belki de kararname ile bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak." dedi.

Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Çalık, 24 Haziran seçimlerinde demokratik bir devrim yaptıklarını ve bunun liderinin de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı.

Etkin ve hızlı yönetimle ekonomiyi, adaleti, huzuru tesis etmek adına emin adımlarla ilerleyeceklerini belirten Çalık, her zaman olduğu gibi yola devam edeceklerini vurguladı.

Çalık, bir daha 15 Temmuz'un yaşanmaması, darbelerin gündemlerine gelmemesi için milletin iradesinin sandıklara yansıdığını vurguladı.

Bir gazetecinin "Bedelli askerlikle ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine Çalık, konunun seçimlerden önce gündemde olduğunu anımsattı.