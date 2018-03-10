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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

"Kadınların iş gücüne katılma oranlarını yüzde 20'den, yüzde 33,8 seviyesine getirdik. Hedefimiz, 2023 yılında yüzde 41'dir" - "Bir yandan terörle mücadele ediyoruz diğer yandan sınır ötesinde operasyon yapıyoruz. Reformlarımızı da arka arkaya gerçekleştiriyoruz. Emin adımlarla geleceğe 80 milyon vatandaşımızı götürmek için gece gündüz çalışıyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kadınların iş gücüne katılma oranları yüzde 20'den, yüzde 33,8 seviyesine getirdik. Hedefimiz, 2023 yılında yüzde 41'dir." dedi.

Sarıeroğlu, Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde, dünyada taşların yeniden oynandığı ve büyük planların ülkelerine yönelik yapıldığı bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Askerlerin kadınlardan aldıkları dualarla Afrin'de destan yazdığını belirten Sarıeroğlu, "Fırat Kalkanı'yla gerçekleştirdiğimiz gibi Afrin'de de temizlik işlemi yaptıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşüne zemin oluşturulacak ortamı hazırlamak için meşru hakkımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

Dostlarına güven düşmanlarına da korku salacakları 2019 yılına yaklaştıklarını belirten Sarıeroğlu, 2019'un bir daha Türkiye üzerinde oyunlar oynanamayacağını ve Türkiye üzerinde dizaynların yapılamayacağını tüm dünyaya gösterecekleri bir milat olacağını belirtti.

Kadınlara güvenen, kadınlarla yol yürüyen ve kadınların yolunu açan bir genel başkana sahip olduklarını söyleyen Sarıeroğlu, kadınların güçlü olmasının Türkiye'nin güçlü olması anlamına geldiğini dile getirdi.

"Kadın çalışmaları konusunda Türkiye olarak bir devrim yaptık. Her alanla ilgili devrim niteliğinde yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Eskiden kadının adı yok derlerdi. Şimdi hem kadınların adı hem de kendileri var." diyen Sarıeroğlu, "Kadınların iş gücüne katılma oranlarını yüzde 20'den, yüzde 33,8 seviyesine getirdik. Hedefimiz, 2023 yılında yüzde 41'dir. Okul kapılarında bekletilen insanlık dışı ve insan haklarına aykırı davranışları ortadan kaldırdık." ifadesini kullandı.

Yıllarca konuşulan taşeron konusunu çözdüklerini vurgulayan Sarıeroğlu, mesleki eğitim kurslarını artıracaklarını bildirdi.

Kadınların katılımını artırma adına mesleki eğitim programlarına 2-5 yaşında çocuk sahibi olan kadınlara 400 lira artı çocuk bakım desteği vereceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, kadınların bu eğitimlere katılmasını istediklerini kaydetti.

Sarıeroğlu, "Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, diğer yandan sınır ötesinde operasyon yapıyoruz. Reformlarımızı da arka arkaya gerçekleştiriyoruz. Emin adımlarla geleceğe 80 milyon vatandaşımızı götürmek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için gece gündüz dua ettiklerini söyledi.

Çalık, "Afrin'de Mehmetçik'le birlikte Nene Hatunlarımız, Şerife Bacılarımız ve Kara Fatmalarımız da var. Orada aslanlar gibi çarpışan kadın komutanlarımız var." diye konuştu.

Kongreye, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk, Metin Bulut, Ejder Açıkkapı ve Ömer Serdar, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve partililer katıldı.

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