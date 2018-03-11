Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

SİVAS (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2019, Türkiye açısından sadece bir yerel seçim değil, genel seçim değil, sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Böyle değerlendirirsek gerçekten yanılırız. Hep birlikte Türkiye'yi daha güçlü şekilde ileriye götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır." dedi.

Sarıeroğlu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, siyaset akademisini düzenli, aksatmadan ve her geçen gün zenginleştirerek devam ettirdiğini belirtti.

AK Parti'nin, 16 yıldır millete hizmet için yollarda olduğunu aktaran Sarıeroğlu, millete hizmet etme aşkıyla var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yol yürüdüğünü dile getiren Sarıeroğlu, "Bunun için milat 2019. 2019, Türkiye açısından sadece bir yerel seçim değil, genel seçim değil, sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Böyle değerlendirirsek gerçekten yanılırız. Hep birlikte Türkiye'yi daha güçlü şekilde ileriye götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır." diye konuştu.