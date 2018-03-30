Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yüzde 10 ücret artışıyla ve izin sürelerini düzenleyerek 4C’den 4B’ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibari ile gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 2017 yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. 10 şirket yenilikçilik, etkililik, kapsayıcılık, iyi uygulama, sürdürülebilirlik alanlarında değerlendirildi ve sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle layık görüldü.

2002 yılına oranla çok daha iyi bir istihdam durumunda olduklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2017 yılına kadar 914 bin kişiyi işbaşı eğitim programlarından faydalandırdık. İstihdam rakamlarımız yeni açıklandı. Hem büyüyoruz hem de istihdamımızı artıyoruz. Şu anda 28 milyona ulaşmış bir istihdam oranına sahibiz. 31 milyona ulaşmış bir işgücü katılım oranına sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2017 yılında hayata geçirdiğimiz milli istihdam seferberliği kapsamında 1.5 milyon yeni istihdam oluşturmuşuz. Bu süreçte biz İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık etmişiz. 2002 yılına döndüğümüzde 65 bin kişilik bir işe yerleştirme performansı görüyoruz" diye konuştu.

"883 TL ile 2 bin 151 TL arasında bir prim desteğini vereceğiz"

Prim teşviklerini artırdıklarını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, "İmalat sanayi öncelikli sektörümüz oldu. Bugüne kadar asgari ücret üzerinden vermiş olduğumuz teşviklerimizin artık miktarını arttırmış durumdayız. Asgari ücretle prime esas kazancın üst limiti üzerinden 5 bin 412 TL’ ye kadar ulaşacak bir ücret üzerinden prim teşviklerimizi artık vermeye başlıyoruz. 883 TL ile 2 bin 151 TL arasında bir prim desteğini vereceğiz. İşverenlerimiz 1 yıllık yaptığımız teşvik uygulamalarımızın önlerini görme konusunda yetersiz olduğu ile ilgili bize bazı görüşlerini ifade etmişler. Uyguladığımız teşviklerin süresini bundan sonra 2020 olarak belirledik. İşbaşı eğitim programları ile ilgili süremiz 3 ay ile sınırlıydı. Bunun işgücünün nitelikli hale gelmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu programımızı imalat sanayinde 6 aya kadar uzatmış durumdayız ve verilen cep harçlıklarının miktarını da 61 TL’ye çıkarmış durumdayız. İş sağlığı ile ilgili primlerimiz ve genel sağlık sigortası ile ilgili primleri de yine biz kamu olarak karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

İşbaşı eğitim konusunu da değinen Bakan Sarıeroğlu, "İş dünyamızın temsilcileri daha nitelikli bir eğitime ihtiyaç duyuyor. Burada da artık farklı bir felsefeyi ortaya koyuyoruz. Eğitim konusunda biz sadece finansman desteğini sağlayacağız. Bundan sonra iş dünyamızın çatı örgütlerinin organizasyonunda ihtiyaç duyulan hangi alanda eğitim alınmak isteniyorsa bu konuda hem eğitimin içeriğinin hazırlanması, hem de eğitimlerin uygulanması konusunda iş dünyamızla birlikte hareket edeceğiz. Bilişim konusunda daha da farklı bir uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Geleceğin meslekleri dediğimiz kodlama, siber güvenlik, bulut uzmanlığı, yazılım gibi konularda eğitim alma süresini 9 aya çıkarıyoruz. Gençlerimizin bu alanda ilgi ve alakalarının daha yüksek olması için verdiğimiz cep harçlıklarını 75 TL’ye çıkarıyoruz" diye konuştu.