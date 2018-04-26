Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nacar, istifa etti

ANKARA, (DHA)- ÇALIŞMA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Osman Arıkan Nacar, milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.
Daha önce Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı yapmış olan, mevcutta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar, 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti
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