Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır." dedi.
Tüfenkci, Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın "Siyasal İslam’la mücadele kapsamında" faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması için karar aldığını belirtti.
Kararı "skandal" olarak nitelendiren Tüfenkci, camilerin ibadet yerleri olduğunu vurgulayarak, camilerin terör merkezi gibi gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Bakan Tüfenkci, "İslam'ın siyasalı veya siyasal dışı gibi anlamsız ve gayri İslami ve kötü niyetli bir yaklaşım olamaz. Bu, Avusturya'nın ne kadar İslam düşmanı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.
Alınan kararın İslamofobinin göstergesi olduğuna işaret eden Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır. Biz nasıl havraları, şapelleri veya başka mabetleri kutsal bilip gerekli itinayı gösterip oraları 'Hristiyan terörünün yerleridir' veya 'Siyasal Hristiyanlığın merkezleridir' gibi algılamıyorsak, Avusturya ve buna benzer toplumların da bu tür algılarla Müslümanları ve İslam'ı töhmet altında bırakması kabul edilemez. Yaptıklarından utanacakları bu kararı şiddetle kınıyorum."
Muharrem İnce'ye bir suç duyurusu daha!
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Avusturya'nın skandal kararına Türkiye'den tepki yağdı
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda