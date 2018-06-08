Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın "Siyasal İslam’la mücadele kapsamında" faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması için karar aldığını belirtti.

Kararı "skandal" olarak nitelendiren Tüfenkci, camilerin ibadet yerleri olduğunu vurgulayarak, camilerin terör merkezi gibi gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Bakan Tüfenkci, "İslam'ın siyasalı veya siyasal dışı gibi anlamsız ve gayri İslami ve kötü niyetli bir yaklaşım olamaz. Bu, Avusturya'nın ne kadar İslam düşmanı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Alınan kararın İslamofobinin göstergesi olduğuna işaret eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır. Biz nasıl havraları, şapelleri veya başka mabetleri kutsal bilip gerekli itinayı gösterip oraları 'Hristiyan terörünün yerleridir' veya 'Siyasal Hristiyanlığın merkezleridir' gibi algılamıyorsak, Avusturya ve buna benzer toplumların da bu tür algılarla Müslümanları ve İslam'ı töhmet altında bırakması kabul edilemez. Yaptıklarından utanacakları bu kararı şiddetle kınıyorum."

