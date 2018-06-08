HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Camiler Müslümanlar için ibadethanedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "(Avusturya'nın cami kapatma kararı) Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır" - "Biz nasıl havraları, şapelleri veya başka mabetleri kutsal bilip gerekli itinayı gösterip oraları 'Hristiyan terörünün yerleridir' veya 'Siyasal Hristiyanlığın merkezleridir' gibi algılamıyorsak, Avusturya ve buna benzer toplumların da bu tür algılarla Müslümanları ve İslam'ı töhmet altında bırakması kabul edilemez"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın "Siyasal İslam’la mücadele kapsamında" faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması için karar aldığını belirtti.

Kararı "skandal" olarak nitelendiren Tüfenkci, camilerin ibadet yerleri olduğunu vurgulayarak, camilerin terör merkezi gibi gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Bakan Tüfenkci, "İslam'ın siyasalı veya siyasal dışı gibi anlamsız ve gayri İslami ve kötü niyetli bir yaklaşım olamaz. Bu, Avusturya'nın ne kadar İslam düşmanı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Alınan kararın İslamofobinin göstergesi olduğuna işaret eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Mezhepçi ve dini ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil, çünkü camiler Müslümanlar için ibadethanedir, kutsal mekandır. Biz nasıl havraları, şapelleri veya başka mabetleri kutsal bilip gerekli itinayı gösterip oraları 'Hristiyan terörünün yerleridir' veya 'Siyasal Hristiyanlığın merkezleridir' gibi algılamıyorsak, Avusturya ve buna benzer toplumların da bu tür algılarla Müslümanları ve İslam'ı töhmet altında bırakması kabul edilemez. Yaptıklarından utanacakları bu kararı şiddetle kınıyorum."

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajıCumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.