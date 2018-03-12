Çamyar: “AK Parti milletin partisidir”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti’nin geçmişten gelen değerleri kaybetmeyen, o değerlere sahip çıkan, o değerler doğrultusunda geleceği planlayan ve hedeflerinden asla sapmayan bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleşti. Kongrede bir konuşma yapan Ünye Belediyle Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti’nin sadece milletinden destek alan ve kökü mazide gözü atide olan bir hareket olduğunu söyledi. Çamyar, “Kuruluşundan bugüne girdiği her seçimde gerçekleştirilen her bir referandumdan milletle sözleşmesini tazelemiş ve birinci parti olarak çıkmış partiyiz biz. AK Parti milletin partisidir. Geçmişten gelen değerleri kaybetmeyen o değerlere sahip çıkan ve o değerler doğrultusunda geleceği planlayan hedeflerinden de asla sapmayan bir partiyiz. Vatandaşlarımız 30 Mart 2014 tarihinde bize yüklemiş olduğu görevi layıkıyla yerine getirme noktasında siz değerli teşkilatımızla gece gündüz demeden Ünye’nin değişimi ve dönüşümü için mücadele ediyoruz” dedi.

"Hizmetlere baktığımızda saymakla bir çırpıda bitirilebilecek yatırımlar değil" diyen Başkan Çamyar, “Ünye’nin 50 yılına 100 yılına hizmet edecek eserler ortaya koyduk. Diğer taraftan da ’belediye mülklerini sattı’ gibi eleştirilerle karşı karşıyayız. Biz hiçbir belediye mülkünü satmadık. Bir taraftan belediyenin milyon olan kira gelirini 3 milyona çıkartan bir anlayışı ortaya koyduk. İnşallah dönemimizin sonunda 2019’a geldiğimizde tam 6 milyonluk kira geliri ile kendi ayakları üzerinde duran bir belediye anlayışı koymuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Tek listeli kongrede yeni Başkan Hüseyin Tavlı oldu. Kongreye AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı.