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Çanakkale'de AK Parti'nin milletvekili adayları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 18:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı avukat Gültekin Yıldız, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, partisinin 4 milletvekili adayını açıkladı.

Çanakkale'de AK Parti'nin milletvekili adayları belli oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı avukat Gültekin Yıldız, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, partisinin 4 milletvekili adayını açıkladı.
İl Başkanı avukat Gültekin Yıldız, parti binasında yaptığı açıklamada, Çanakkale'de AK Parti'nin 1'inci sırada Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili avukat Bülent Turan'ı, 2'nci sırada Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu'nu, 3'üncü sırada Furkan Sezer'i ve 4'üncü sırada ise Fırat Akgün'ü aday gösterdiğini bildirdi. Gültekin Yıldız, şunları söyledi:
"Bugün 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olarak genel merkezimizce belirlenen adayları sizlerle paylaşmak üzere toplandık. Adaylarımızın her biri bir birinden kıymetli. İnşallah adaylarımızla ve teşkilatlarımızla birlikte Çanakkale'de tarih yazacağız. Teşkilatımız kenetlendi, seçime hazır. Hedefimiz ANAP gibi Doğru Yol gibi yeniden Çanakkale'de 4'te 4 yapmak. Cumhur İttifakı olarak Genel Başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz. 24 Haziran seçimi ile hem Genel Başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız hem de güçlü ve yürütme ile uyumlu çalışan bir Meclis ile daha güçlü bir Türkiye olacağız. Böylece Çanakkale şahlanacak, Türkiye şahlanacak."

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Çanakkale'de AK Parti'nin milletvekili adayları belli olduÇanakkale'de AK Parti'nin milletvekili adayları belli olduÇanakkale'de AK Parti'nin milletvekili adayları belli olduÇanakkale'de AK Parti'nin milletvekili adayları belli oldu

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