Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 kadın Meclis'te

Meclis Katip Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, "Çocuklarımıza, kadınlarımıza, hayvanlarımıza karşı yapılan insanlık dışı davranışlar karşısında ceza ve eğitime dayalı yeterli önlemler alınmadığı için toplumumuz isyan etme noktasına gelmiştir." dedi. "Çocuk istismarı, kadına şiddet ve cinsel saldırılar ile hayvan ve doğa katliamlarına dikkat çekmek" amacıyla bir ay önce Çanakkale'den yürümeye başlayan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Kopya, Ankara'ya ulaştı. CHP'li Öz, geleneksel kıyafetler giyen üç kadın ve bazı milletvekilleri ile Basın Kapısı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çanakkale'den yürümeye başlayan 3 kadının, bu yürüyüşlerini alınlarının akıyla Meclis'te bitirdiklerini belirten Öz, "Bizi biz yapan değerlerin zedelendiğini gördüğümüz ülkemizde, ne yazık ki sesimizi duyurmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı. Bülent Öz, 3 kadının bu yürüyüşleriyle, ülkede yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istediklerini aktardı.

"Çocuklarımıza, kadınlarımıza, hayvanlarımıza karşı yapılan insanlık dışı davranışlar karşısında ceza ve eğitime dayalı yeterli önlemler alınmadığı için toplumumuz isyan etme noktasına gelmiştir." diyen Öz, üç yürekli kadının yürüyüşlerinin çığlığının vicdanlarda hissedilmesi gerektiğini ifade etti. - "Anne ve insan kimliğimizi yanımıza aldık" Üç kadın adına konuşan Dilek Taş, çocuğa, kadına, hayvana ve doğaya yönelik her türlü istismar, taciz, tecavüz, talan ve cinayetlere karşı yürüdüklerini belirtti. Taş, taleplerini ve topladıkları imzaları Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilere sunmak istediklerini ancak sadece CHP ve HDP'den taleplerine olumlu yanıt geldiğini vurguladı. Bu yola çıkarken yalnızca anne ve insan kimliklerini yanlarına aldıklarını anlatan Taş, "Bu hareket hiç kimsenin değil, ülkedeki tüm duyarlı, ahlaklı insanların hareketidir." dedi. Dilek Taş, bu hareketin çok kısa zamanda daha da büyüyeceğine inandıklarını ifade etti. - "Mücadelelerini Meclis'te devam ettireceğiz"