Canakopulos: “Şu anda ateşe yağ dökmeye gerek yok"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, “Türkiye’nin son dönemde tahrikçiliğini arttırması bizim için son derece düşündürücüdür. Ancak, şu anda ateşe yağ dökmeye gerek yok” dedi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Türk ve Yunan teknelerinin çarpıştığına ilişkin, “Türkiye’nin son dönemde tahrikçiliğini arttırması bizim için son derece düşündürücüdür. Ancak, şu anda ateşe yağ dökmeye gerek yok. Şu anda, soğukkanlı olup ciddiyetle hareket etmek gerek. Egemenlik haklarımızı korumakta kararlı olduğumuzu defalarca tekrarladık” dedi.
Yunan medyası, Türk ve Yunan Sahil Güvenlik teknelerinin dün gece saatlerinde çarpıştığını iddia etmişti.
Yunan medyasında yer alan habere göre, Yunan Sahil Güvenlik teknesinin dün gece saatlerinde Türk Sahil Güvenlik teknesi ’Umut’ ile Kardak bölgesinde çarpıştığını duyurdu. Teknelerde hafif hasar meydana geldiği ifade edilerek, Yunan Sahil Güvenlik gemisinin Leros Adası’na götürüldüğü bildirildi.
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