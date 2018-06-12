Canikli, AA Editör Masası'na konuk oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen operasyonla ilgili, "Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız." dedi. Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Soru üzerine seçim çalışmalarının iyi gittiğini belirten Canikli, gördükleri tablonun umut verici olduğunu söyledi. Günde ortalama 15 bin ya da daha fazla vatandaşa hitap etme imkanı bulduğunu ifade eden Canikli, önceki gün İstanbul Üsküdar'da 20 bin kişiye hitap ettiğini aktardı. Canikli, "Dolayısıyla bu kadar geniş kitlelerle temas olunca aşağı yukarı nabız alabiliyorsunuz. Yani hamdolsun şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Sadece bazılarının biraz kuru gürültüsü var." diye konuştu. Canikli'ye, son iki günde Kandil başta olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 30'a yakın hedefin vurulduğu hatırlatılarak, "Kandil'e yönelik harekatta son durum nedir? Bölgede yeni gözlem noktaları kuruluyor mu? Etkisiz hale getirilen terörist sayısı nedir? Kandil'in Irak'a olduğu gibi İran'a bakan tarafı da var, İran ile temas var mı, buradan yapacağınız operasyondan kaçan teröristler için? Bu harekatın bizim bildiğimiz evvelce yapılmış harekatlardan farkı var mı, varsa nedir? Askerimiz tam olarak nereye, ne yapmaya gidiyor?" soruları yöneltildi.

Kandil'e uzun yıllardan beri operasyon gerçekleştirildiğini anımsatan Canikli, daha önce tam Kandil'e olmasa da Irak'ın kuzeyine yönelik kara harekatı da dahil terörle mücadele kapsamında operasyonlar yapıldığını, hava harekatının sürekli düzenlendiğini belirtti. Son dönemde başlayan harekatın, bunlara göre farklı olduğunu dile getiren Canikli, daha önce TSK kara unsurlarının, harekattan sonra tekrar belli bir amaca yönelik geçici olarak orada bulunduğunu, uluslararası hukukun verdiği imkanlar kapsamında, sıcak takip çerçevesinde operasyonları gerçekleştirdiğini anlattı. Canikli, "Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Biliyorsunuz arazi son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu. Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız." ifadelerini kullandı.

Sınır boyunun çok dağlık olduğunu ancak bu dağlık bölgenin arkasında Irak topraklarında düz bir alan bulunduğunu aktaran Canikli, güvenlik şeridinin de burada oluşturulması gerektiğini söyledi. Aksi halde teknolojinin tüm imkanlarının kullanılmasına karşın teröristlerin zaman zaman buradan sızma yapabildiğini, bu nedenle kesin çözümün dağların öte tarafında bir hat kurmak olduğunu vurgulayan Canikli, hedefin terörün bu bölgeden sızmasının tamamen engellenmesi ve sıfırlanması olduğunu bildirdi. Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu biraz zor olabilir, o yüzden güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve Türkiye için artık bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Yani, geçici operasyon yapıp dönmek şeklinde değil. Bu hedef, amaç ne kadar sürede gerçekleştirilir onu bilemiyoruz, göreceğiz ama hedef gerçekleşmeden de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri oradan dönmeyecek. Bu anlamda görev bitene kadar kalıcı olacak."

Böyle bir amaç için üs bölgeleri oluşturulması gerektiğinin altını çizen Canikli, "Bu bölgede o üs bölgeleri oluşturuldu. Bu ilk defa yapıldı. Üs bölgeleri oluşturulmadan daha ileri noktalara bir seferlik uzun harekatlar yapmak teknik açıdan sıkıntılı. O yüzden bir kademe, konaklama, üs bölgesi, ara kademe olması gerekir. Şu anda işimizi görecek kadar üs bölgesi oluşturuldu ve sürekli tahkim ediliyor, güçlendiriliyor." dedi. Bu üs bölgelerinin diğer hedefler, daha sonraki aşamalar için bir atlama yeri, geçiş noktası olacağına dikkati çeken Bakan Canikli, şunları söyledi: "Bütün operasyonları, Türkiye'den çıkan birliklerle ve uzun menzilli operasyonlar yapmak kolay değil, onun başka birtakım yan etkileri, sıkıntıları ortaya çıkabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak amacıyla tamamen güvenlik ve teknik nedenlerle bu üs bölgelerini oluşturduk. Şimdi üs bölgelerindeki tahkimatlar belli bir aşamaya geldi, bundan sonra bir sonraki sürece geçiyoruz. Onun çalışmaları da başladı. Bunu somut olarak Kandil operasyonu gibi değerlendirmemek lazım. Teröristin olduğu her yer, elbette Kandil, yani nerede varsa, tamamen ortadan kalkana kadar bu operasyon gerçekleştirilecek, diğerlerinden farkı bu."

- "Seçim süreciyle hiçbir alakası yok" Operasyonun 2 gün, 5 gün önce, bir ay önce başlamadığını, planlama aşamalarının çok daha önce başladığını belirten Nurettin Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Planlama aşamaları, vesaire çok daha önce başladı. Şu an içinde bulunduğumuz seçim süreciyle de hiçbir alakası yoktur. Kurban Bayramı'nda 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı üs bölgelerini ziyarete gitmiştim, hatta namazı askerlerimizle komutanlarımızla kılmıştık. Çalışmalar o zaman başlamıştı, bir önceki Kurban Bayramı, düşünün. Elbette Cumhurbaşkanımızın talimatı ile orada terörü tamamen söküp atana, temizleyene kadar ve kalacak şekilde üs bölgeleri oluşturması suretiyle bu operasyonu yapacağız diye Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlanmıştı. Neredeyse bir yıl oldu, planlama aşamalarını hesaba katarsanız bir yıla yakın bir zaman önce başladı ve tamamen doğrudan Kandil'i de içine alacak şekilde bütün o bölgenin terörist unsurlardan temizlenmesi, sızmaların önlenmesi ve artık o bölgenin, oranın tehdit olmaktan uzaklaştırılması talimatı çerçevesinde başlatıldı ve süreç devam ediyor. Seçim çalışmalarından ve seçim sürecinden de etkilenmiyor, etkilenmemesi gerekir. Şunu da yapmadık, şimdi kendi mecrasında kendi planlandığı gibi yürüyor ve yürütülüyor, 'Seçim var, yanlış anlaşılabilir, dolayısıyla bunu erteleyelim' gibi bir haletiruhiye içinde de olmadık. İşin doğası, gereklilikleri neyi icap ettiriyorsa o yapılıyor. Dolayısıyla bunun seçim süreciyle hiçbir alakası yok. Yılbaşından bugüne kadar da 500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi."