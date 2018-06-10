İSTANBUL, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ümraniye Belediyesi'nin Kadir Gecesi'ne özel düzenlediği programda yaptığı konuşmada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi tepki gösterdi. Canikli, "Askerimizin apoletlerini sökmeye çalışanların buna gücü yetmez. Muharrem İnce, buna ne senin ne de sana destek olanların gücü yetmez. Bu kahramanlarımız sayesinde bu ülkede nefes alıyorsun. 24 Haziran’da bu millet Osmanlı tokadını öyle bir atacak ki sesi Avrupa’dan duyulacak" dedi.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa binlerce vatandaş katıldı. Sela okunması başlayan ve Kur-an’ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Ramazan boyunca 170 evde 4 bin 500 kadın tarafından okunan Kur’an-ı Kerim hatmi için dua edildi.

Programda yaptığı kürsü konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı veren Canikli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştirdi. Canikli, şunları söyledi:

"Türk askerinin apoletlerini sökmekle tehdit edenler şunu bilmelidir ki; apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. O apoletler bu milletin özgürlük mücadelesi için milletimiz tarafından takılan birer nişanedir. Onları sökmeye onların gücü yetmez. Muharrem İnce, senin de arkandakilerin de sana talimat verenlerin de gücü yetmez. Son zamanlarda ülkemize içeriden ve dışarıdan çok alçakça saldırılar gerçekleşiyor. Bu saldırıların tek bir amacı var hangi gerekçe kullanırlarsa kullansınlar bunun nedeni bu toprakları İslamsızlaştırmak. Bu hain hedef onların hedefidir; başka söylemleri gerekçe olarak kullanıyorlar. Şimdi toplantılarda Kur’an-ı Kerim okutmalar, dua etmeler; bu milleti kandıramazsınız. Boşuna uğraşmayın."