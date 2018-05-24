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Canikli, Barutsan fabrikasında incelemede bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, patlamanın meydana geldiği Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı - Bakan Canikli: - "Adli soruşturma devam ediyor. Ayrıca hem Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hem de Bakanlığımız teftiş kurulu tarafından kapsamlı, ayrıntılı idari soruşturma ve inceleme yapılmaya başlanmıştır" - "Olayın teknik boyutunun, nedeninin, kazaya sebep olan hususun tam olarak ortaya çıkartılabilmesini temin maksadıyla iki üniversitemizden yetkili arkadaşlarımızın katılımıyla çok kapsamlı çalışmalar yapılacak. Onlarla ilgili gerekli talimatları verdik"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Adli soruşturma devam ediyor. Ayrıca hem Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu hem de Bakanlığımız teftiş kurulu tarafından kapsamlı, ayrıntılı idari soruşturma ve inceleme yapılmaya başlanmıştır." dedi.

Bakan Canikli, patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin yaralandığı Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Canikli, roket yakıtı üretimi yapılan atölyede bugün saat 14.30'da, roket yakıtlarının karıştırılması ve üretimi sırasında büyük bir patlamanın meydana geldiğini belirtti.

Bu patlamada atölyede çalışan Emre Özcan'ın hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını ifade eden Canikli, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Canikli, Özcan'ın hayatını doğrudan patlamanın etkisiyle değil, bina kirişlerinin üzerine düşmesi nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Vücutlarında yanık bulunan yaralıların tedavilerinin İbni Sina Hastanesi, Gazi Hastanesi ve GATA'da devam ettiğini dile getiren Canikli, Özcan'a Allah'tan rahmet diledi.

Canikli, kazada bir eksiklik, hata, ihmal olup olmadığını değerlendirdiklerini belirterek, "Bu nedeni tespit etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Ayrıca hem Makina Kimya Kurumu hem de bakanlığımız teftiş kurulu tarafından kapsamlı, ayrıntılı idari soruşturma ve inceleme yapılmaya başlanmıştır. Olayın teknik boyutunun, nedeninin, kazaya sebep olan hususun tam olarak ortaya çıkartılabilmesini temin maksadıyla iki üniversitemizden yetkili arkadaşlarımızın katılımıyla çok kapsamlı çalışmalar yapılacak. Onlarla ilgili gerekli talimatları verdik." ifadelerini kullandı.

- "Modernizasyon çalışmasını hızlandıracağız"

Kazanın nedeninin çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılacağına inandığını söyleyen Canikli, "Benzer olayların, hadiselerin, kazaların yaşanmaması için mutlaka bu kazada muhtemel eksiklik, hata ya da nedenin tespit edilmesi gerekiyor." dedi.

MKE'nin bütün üretim tesislerinin modernize edilmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattıklarını hatırlatan Canikli, "Tabii çok büyük bir proje o. Onunla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bu süreci daha da hızlandıracağız. Makine Kimya'nın bütün üretim tesisleri daha teknoloji yoğun hale getirilecek, teknolojinin son imkanlarıyla donatılacak. Hem daha kaliteli ürün elde edilmesi hem de konvansiyonel yöntemlerle ortaya çıkması muhtemel kazaların tamamen ortadan kaldırılması ve önlenmesi için bu modernizasyon çalışmamızı da bundan sonra hızlandıracağız." şeklinde konuştu.
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- "Ürünlerin kalitesinde problem söz konusu değil"

MKE'de üretilen mühimmat ve mühimmatların üretiminde kullanılan hammaddelerin, uluslararası standartların üzerinde üretildiğine dikkati çeken Canikli, şunları kaydetti:

"Yakıt üretiminin yapıldığı atölyede, çok namlulu roketatarların üretiminde kullanılan katı yakıtlar üretiliyor. Patlama olan atölyede üretilen yakıtlar da dünyanın en kaliteli yakıtlarından biri. Bunun altını çizelim. Ürünlerin kalitesiyle ilgili bir soru işareti olmaması gerekir. Zaten doğrudan burada üretilen ürünlerin, özellikle son dönemlerde harekatlarda başarılı şekilde kullanılması, çok başarılı şekilde test edilmiş olması da bunu doğruluyor. MKE'de üretilen ürünlerin kalitesi konusunda herhangi bir problem söz konusu değil, zaten dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor."

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Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli MKE patlama

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