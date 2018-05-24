Canikli, Barutsan fabrikasında incelemede bulundu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Adli soruşturma devam ediyor. Ayrıca hem Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu hem de Bakanlığımız teftiş kurulu tarafından kapsamlı, ayrıntılı idari soruşturma ve inceleme yapılmaya başlanmıştır." dedi.

Bakan Canikli, patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin yaralandığı Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Canikli, roket yakıtı üretimi yapılan atölyede bugün saat 14.30'da, roket yakıtlarının karıştırılması ve üretimi sırasında büyük bir patlamanın meydana geldiğini belirtti.

Bu patlamada atölyede çalışan Emre Özcan'ın hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını ifade eden Canikli, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Canikli, Özcan'ın hayatını doğrudan patlamanın etkisiyle değil, bina kirişlerinin üzerine düşmesi nedeniyle kaybettiğini söyledi.