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Canikli-Mattis görüşmesi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 21:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi 50 dakika sürdü

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in görüşmesi sona erdi.

Canikli, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Canikli, günün son programında ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi. NATO Karargahı'ndaki görüşme, 50 dakika sürdü.

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