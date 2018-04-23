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Çankaya Köşkü’nde Çocuk Şenliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çocuklar ile bir araya geldi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü’nde “Çocuk Şenliği” düzenlendi.

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çocuklar ile bir araya geldi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü’nde “Çocuk Şenliği” düzenlendi. Çocuk Şenliği’ne katılan Başbakan Yıldırım, köşkün bahçesine kurulan stantları gezerek, çocuklar ile tek tek sohbet etti. Yıldırım, fotoğraf çektirmek isteyen çocukların isteğini de geri çevirmedi. Şehit çocukları, engelli çocuklar ve Suriyeli çocuklar olmak üzere toplam 40 ülkeden 80, 81 ilden ise 162 çocuğun katıldığı şenlikte çocuklara dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, limonata ve macun şeker ikramı yapıldı. Köşkün bahçesine kurulan oyun parkurları ve etkinlik masalarıyla çocuklar şenliğin tadını çıkarttı. Şenliğe katılan çocuklar, “sevgi, barış ve kardeşlik” için gökyüzüne kırmızı ve beyaz balonlar bıraktılar.

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