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Çankırı'da Ak Parti'den kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:07 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde 2 milletvekilliğini de kazanan AK Partililer kutlama yaptı.

Çankırı'da Ak Parti'den kutlama

ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde 2 milletvekilliğini de kazanan AK Partililer kutlama yaptı.
Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Çankırı'da AK Parti iki milletvekilliğini de kazanmanın mutluluğunu sokaklara çıkarak kutladı. AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu yeni dönem Çankırı'yı mecliste temsil edecek. Belediye Meydanı'nda toplanan partililere AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu ile İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, birer konuşma yaparak teşekkür etti.

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Çankırı'da Ak Parti'den kutlamaÇankırı'da Ak Parti'den kutlama

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