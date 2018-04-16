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Çankırı'da CHP'den OHAL'e karşı oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil demokrasi' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil demokrasi' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanlığı tarafından Karatekin Parkı’nda yapılan eyleme CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, partililer ve vatandaşlar katıldı. Grup 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' pankartı açtı. CHP İl Başkanı İlhan Tekin, "Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi.

'HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ'

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise kendisinin FETÖ mağduru ve FETÖ’nün 5 yıl mahkum ettiği bir milletvekili olduğunu belirterek, "OHAL, FETÖ ile mücadele için ilan edildi. Karşınızda FETÖ mağduru, FETÖ’nün 5 yıl mahkum ettiği bir milletvekili Dursun Çiçek olarak duruyorum. İnsanların hakkını araması için yargının hukuk ve adalet dağıtmasına ihtiyacı var. Bunları seslendirmek için bugün meydanlardayız. Bugün 16 Nisan. Mühürsüz oyların Yüksek Seçim Kurulu tarafından sayıldığı ve karanlık bir tarih olarak hatırladığımız bir gün. Çarşamba günü Meclis'e gelecek OHAL yasasına biz itiraz ediyoruz. 1.5-2 ayda bitecek denilen OHAL 21 ay sürdü. Halen devam ettirmek istiyorlar. Çünkü kolaylarına geliyor. İnsanların hak istemesini, hakkını aramasını bunlar vatandaşa çok görüyorlar. Hakkımızı arayacağız. Hukuk ve adalet için yollara düştük. Çarşamba günü olmazsa en kısa sürede OHAL’in kaldırılmasını sağlayacağız. Anayasa değişikliği OHAL şartlarında yapıldı, seçimin bu şartlarda yapılmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.

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