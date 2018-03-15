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Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün AK Parti ile MHP'nin 'Cumhur ittifakı'na ilişkin "İttifak yukarıda var, tabanda yok" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Cengiz Ergün, 14 Mart akşamı yerel bir TV kanalının canlı yayınına katıldı. Ergün, AK Parti ile MHP ittifakıyla ilgili gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

“NASIL İTTİFAK BU”

"Seçim öncesi son seneye girdik" diyen Ergün, şu ifadeleri kullandı:

“Çok açıkça söylüyorum. Tüm kapılar kapanmaya başlandı. Tamamen engellemeye başladılar. İttifak yukarıda var da tabanda yok. Manisa’da o yönde bir intiba göremiyorum, siyasi olarak. Başbakan Yıldırım, ‘Manisa’nın anahtarını istiyorum’ dedi. Nasıl ittifak bu!”

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Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP Manisa Cengiz Ergün 2019 seçim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kesinlikle haklı.. Gerçek bu çünkü
cumhurbaşkanlığında ittifak var yerel seçimlerde yok
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