Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Cengiz Ergün, 14 Mart akşamı yerel bir TV kanalının canlı yayınına katıldı. Ergün, AK Parti ile MHP ittifakıyla ilgili gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

“NASIL İTTİFAK BU”



"Seçim öncesi son seneye girdik" diyen Ergün, şu ifadeleri kullandı:

“Çok açıkça söylüyorum. Tüm kapılar kapanmaya başlandı. Tamamen engellemeye başladılar. İttifak yukarıda var da tabanda yok. Manisa’da o yönde bir intiba göremiyorum, siyasi olarak. Başbakan Yıldırım, ‘Manisa’nın anahtarını istiyorum’ dedi. Nasıl ittifak bu!”