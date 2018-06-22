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Çavuşoğlu: Antalya dünyanın güçlü şehirler ağında ek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu: Antalya dünyanın güçlü şehirler ağında (3) 'BU BİR TARİHİ OLAYDIR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Hestourex Fuarı'nın Danışma Kurulu Üyeleri Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu: Antalya dünyanın güçlü şehirler ağında (3) 'BU BİR TARİHİ OLAYDIR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Hestourex Fuarı'nın Danışma Kurulu Üyeleri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda turizmcilere seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul 3. Havalimanı'na bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ilk inişi gerçekleştirmesini tarihi bir olay olarak nitelendirdi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın uçağı İstanbul'da 29 Ekim'de açacağımız dünyanın en büyük havaalanı olacak yeni havalimanımıza ilk inişini yaptı. Gaziantep'ten Ankara uçağıyla cumhurbaşkanımız piste teker koydu. Bu tarihi bir olaydır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İlk etabı 29 Ekim'de açacağımız havaalanımız, 2023'de tüm etapları bittikten sonra 7 pisti, terminalleri ve kargo gibi tüm havaalanı içindeki binaları ve kompleksle beraber dünyanın en büyük havaalanı olacak. Biz artık yaparsak en iyisini yaparız. Şu anda dünyada yapılmış ve yapılmakta olan 10 mega projenin 6 tanesi Türkiye Cumhuriyeti gerçekleşti. Bir vizyonun sonucu. Hedef koyarsanız, inanırsanız ve inandığınız yolda yürürseniz er ya da geç hedeflerinize ulaşırsınız." KEPEZ'DE MİTİNG Dışişleri Bakanı turizmcilerle yaptığı toplantının ardından ise AK Parti'nin Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantısına geçti. Ancak toplantı, kültür merkezi yerine kalabalık nedeniyle açık hava mitingine dönüştürüldü. Kepez'deki mitinge AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Gökcen Özdoğan Enç, Kepez Belediye Bakanı Hakan Tütüncü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada da halka seslenen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. Havalimanı'na ilk inişini müjde olarak verdi. Çavuşoğlu, “Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa yine AK Parti en iyisini yapar" dedi. Konuşmasında yedi düvele karşı mücadele verdiklerini dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'e yönelik operasyonlar hakkında da konuştu. Çavuşoğlu, “Artık terörist içerdeymiş, dışarıdaymış fark etmez. Nerede bataklık varsa kurutuyoruz. Çukurları da kuruttuk mu? Dağlarına inlerine gömdük mü? Cerablus'ta, Elbab'da ve Afrin'de tepelerine bindik mi? Şimdide Kandil'e yürüyor muyuz? Emin adımlarla yürüdük mü? Hedef Kandil. Hedef neresi olursa olsun. Mahmur'muş, Sincar'mış farketmez, nerede terörist varsa gidip orada hesabını göreceğiz. İşte artık karavana yok. Artık insansız hava araçlarımız tespitini yapıyor. Türkiye'ye yönelik planlamalar, toplantılar yaparken jetlerimiz gidiyor, insansız hava araçlarımız gidiyor bulup, o toplantı yerinde hain planlar yaparken işini görüyoruz. Artık sonuç alıcı operasyonlar yapıyoruz" diye konuştu.

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