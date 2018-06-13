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Çavuşoğlu: Beklentimiz; Adil Öksüz yakalandığında iade edilmesi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

TURİZMDE YENİ DESTİNASYONLAR Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki seçim çalışmaları kapsamında, ulaşım esnafıyla Şoförler Odası Düğün Salonu'nda bir araya geldi.

Çavuşoğlu: Beklentimiz; Adil Öksüz yakalandığında iade edilmesi (2)

TURİZMDE YENİ DESTİNASYONLAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki seçim çalışmaları kapsamında, ulaşım esnafıyla Şoförler Odası Düğün Salonu'nda bir araya geldi. Ulaşım esnafının dertlerini dinleyen Bakan Çavuşoğlu, ulaşım esnafının daha konforlu hizmet edebilmesi ve vatandaşın daha konforlu seyahat edebilmesi için yeni yollar yaptıklarını söyledi. Turizmdeki gelirin artması için çaba gösterdiklerini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu, yeni destinasyonlara giderek Türkiye'nin Antalya'nın tanıtımını yaptıklarını söyledi. Kore'den, Çin'den ,Japonya'dan gelen turistlerde artış olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Hindistan'dan gelen turistlerin sayısının artması için çabaladıklarını söyledi.
'UBER FURYASINDA ESAS RACONU ERDOĞAN KESTİ'
Şoför esnafının her zaman devletin yanında olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde esnafın yollarda sabaha kadar nöbet tuttuğunu söyledi. Yurt dışında güçlü duruşlarını halkın desteğinden aldıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, esnaftan gelen taleplere hiçbir zaman sırt çevirmediklerini aktardı. İstanbul'da özellikle taksici esnafını zor durumda bırakan UBER uygulamasıyla ilgili herkesin racon kestiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “UBER furyası çıktı. Her gün konuşuyor, herkes racon kesiyor. Odalar, şoförler, taksicilerimiz Cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulundu. Bu sorunu Cumhurbaşkanımız bitirdi mi? Esas raconu liderimiz Erdoğan kesti. Trafikte kurallara uyacağız. Kural dışı korsancılık yok. 16 senede çetelerle, mafyalarla, teröristlerle mücadele ediyoruz. O yüzden korsancılık yok" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da turistlerin otel-havalimanı gibi transferleriyle ilgili otelin servisinin kullanılabileceğini ancak bunun da sıkı denetimlere tabi tutulacağını ve taksici esnafının mağdur edilmeyeceğini söyledi.
'HEDEFİMİZ KANDİL'DİR'
16 yıldır hem ülkenin gelişimi için çalıştıklarını hem de terörle mücadele ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “PKK, DAEŞ, YPG adı ne olursa olsun hiç fark etmez topu gelsin. Afrin'de Cerablus'ta, El Bab'da ne oldu? Şimdi ise hedefimiz Kandil'dir. Nerede olursa olsunlar bize yönelik tehditlerin hepsini yok edeceğiz. Allah'a şükür bunu yapacak gücümüz var" dedi.
Ardından Bilim Üniversitesi mezuniyet törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere tecrübelerini anlattı, okul birincilerine plaket verdi.

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Çavuşoğlu: Beklentimiz; Adil Öksüz yakalandığında iade edilmesi (2)Çavuşoğlu: Beklentimiz; Adil Öksüz yakalandığında iade edilmesi (2)Çavuşoğlu: Beklentimiz; Adil Öksüz yakalandığında iade edilmesi (2)Çavuşoğlu: Beklentimiz; Adil Öksüz yakalandığında iade edilmesi (2)

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