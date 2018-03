Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu asker uğurlama törenine katıldı. Askerleri halaylarla uğurlayan Çavuşoğlu: "Bize atılan her iftira her itham yapışmaz. Terörist odakları ve onların yandaşları, askerimizin katliam yapıp, sivilleri vurduğunu söylediler. Ne oldu, yapıştı mı? Yapışmaz. O ancak sizin geçmişinize yapışır ve size yakışır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bize atılan her iftira her itham yapışmaz. Terörist odakları ve onların yandaşları, askerimizin katliam yapıp, sivilleri vurduğunu söylediler. Ne oldu yapıştı mı? Yapışmaz. O ancak sizin geçmişinize yapışır ve size yakışır." dedi.

Çavuşoğlu, Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen 31 askerin Demirtaş Mahallesindeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye’deki asker uğurlama törenlerinin eşi benzeri olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Hiç bir millet yok ki askere giderken, vatan nöbeti tutmak üzere yola çıkarken, bunu bir düğüne dönüştürsün ve adeta bir düğün havasıyla, halaylarla onu askere göndersin. Eğer vatan varsa özgürlük var, hürriyet var, her şey var. Biz de vatan söz konusu olunca her şey durur. Biz de bayrak söz konusu olunca dünya durur. Biz de namus mukaddesat söz konusu olunca her şey biter. Böyle bir millet dünya üstüne gelmedi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin de Türk milletinin büyük bir duruş gösterdiğini ifade ederek, "Bu milleti teslim almaya, bu ülkeyi diz çöktürmeye ve uluslararası emperyalistlere peşkeş çekmeye çalışan bir hainler güruhu bu milletin karşısına kendisine milletinin savunması için, ülkenin bekası için teslim edilen topu tüfeğiyle onun karşısına geçip bombalarla mermilerle nişan aldı. Bu milletin evlatları tankın da önünde siper oldu, üzerinden geçen savaş uçağına da yumruk salladı. Bunun başka bir örneği yok."