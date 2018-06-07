Çavuşoğlu: Diplomasiyle olmazsa, Münbiç'te de teröristleri temizlemek durumundayız (2)

KÜTÜPHANE UÇAĞIN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da, Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının müze, kütüphane ve sinema salonu olarak düzenlenmesinin ardından açılışını gerçekleştirdi. Okulun bahçesindeki törene Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile okulun öğrencileri ve veliler katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, eğitime öncelik verdiklerini söyledi. Eğitimi çeşitlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, üniversite sayısını 207'ye çıkardıklarını kaydetti. Bu okuldan mezun olan öğrencilerin ülkenin havacılık teknolojisine büyük katkı sunacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Havacılıkta çok iyi bir noktaya geleceğiz. Bu okul, içindeki uçakla tüm dünyanın dikkatini çekti. Okulumuza büyük ilgi var. Bu uçağı getirmek kolay değildi. Hayal ederseniz başarırsınız. Havaalanında atıl kalmış bir uçağı buraya taşıdık. Parçalarını burada monte ettik. Birçok kurumun yanı sıra iş adamlarımız destek oldu" dedi. DÜNYADA TEK Antalya'nın bu tip liseler ve 5 üniversiteyle eğitimin merkezi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, teorinin yanı sıra pratik eğitime önem verdikleri için bu uçağı okula kazandırdıklarını aktardı. Çavuşoğlu, "Eğitimde merkez olmak istiyorsanız tüm ihtiyaçların karşılanması lazım. Ben dünyada, bahçesinde uçak olan bir başka okul bilmiyorum" dedi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Aksu'da 200 yataklı kız öğrenci yurdu ve 300 yataklı bir hastanenin inşaatını yapacak iki firmaya yer teslimi yaptı. Çavuşoğlu ve beraberindekiler, eğitime kazandırılan uçağın açılış kurdelesini kesti. UÇAĞIN OKULA GELİŞİ Almanya'dan 2011 yılında havalanan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının, Antalya'ya iniş yaptığı sırada sağ iniş takımları kırıldı. Kanadın üzerine inen uçaktaki 196 yolcu ve mürettebat hiçbir zarar görmeden kazayı atlattı. Uzun süre Antalya Havalimanı'nda kalan uçağın satışı için yapılan 1,5 milyon dolarlık ihalede sonuç alınamadı. Tamir maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle bir süre sonra uçak hurdaya ayrıldı. 2016 yılında Aksu ilçesinde açılan Türkiye'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hurda halinde bekleyen bu uçağa talip oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bir hayırseverin desteğiyle uçak okula kazandırıldı.

