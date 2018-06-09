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Çavuşoğlu: FETÖ gibi, Türkiye'yi kıskananlar gibi 'yıkacağız' diyorlar (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 22:52 | Son Güncelleme

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ANTALYA'DA OKUL AÇILIŞI YAPTI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim bölgesi ve memleketi Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılışını yaptı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ANTALYA'DA OKUL AÇILIŞI YAPTI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim bölgesi ve memleketi Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılışını yaptı. Açılış törenine Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya milletvekilleri, AK Parti'li Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, CHP'li Devrim Kök, MHP'li Mehmet Günal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel, ilçe belediye başkanları, MHP Antalya 1. sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, iş insanları, bazı siyasi partilerin il başkanları, 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in kardeşi merhum iş adamı Şevket Demirel'in eşi ve kızının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, hükümet olarak çıkardıkları bir kanunla iş insanlarının okul yapımındaki tüm harcamalarının vergiden düşmelerini sağladıklarını belirtti. Ancak Antalyalı iş adamlarının vergiden düşmek için değil hayırseverlik için böyle çalışmalara imza attığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Okullaşma oranında istediğimiz hedeflere hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Nüfusa göre hayırsever sayısı bakımından Antalya, Türkiye'de birinci sırada. Ne mutlu bize böyle bir yerde siyaset yapıyoruz. 1 haftadır Antalya'da en çok eğitime vakit ayırdık" dedi. 'ASALA TERÖR ÖRGÜTÜNE İNAT OLSUN DİYE DİPLOMAT OLDUM' Geçmiş yıllarda fen ya da sosyal bilim diye eğitimin ayrılmadığını, öğrencileri yönlendiren bir sistemin olmadığına dikkati çeken Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizi yönlendiren bir şey yoktu ancak ben lise yıllarımdan itibaren diplomat olmayı istiyordum. O yıllarda Ermeni terör örgütü ASALA diplomatlarımızı öldürdüğü için ben de diplomat olmak istemiştim. Ancak şimdilerde öğrencilerimiz hangi bölümü ilerde seçecekse bu liseler ona yardımcı olacak" dedi. 'ANTALYA TEKNOLOJİ ŞEHRİ OLACAK' Sanayicilerin teknik eleman olmadığı yönünde eleştiride bulunduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, teknik liselerin sayısının artmasının gerektiğini söyledi. 2023 yılında Türkiye'nin her alanda güçlü olacağını kaydeden Çavuşoğlu, Antalyalılara da bir müjde verdi. Yeni bir proje üzerinde çalıştıklarının vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, “Antalya'ya inşallah büyük bir teknoloji vadisi kuracağız. Tüm araştırma geliştirmelerin içinde olduğu, 5 milyon insanın çalışıp yaşayacağı bir şehirden bahsediyoruz. Bunun için çalışmalara başladık" diye konuştu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise 2019 yılında tekli eğitim sistemine geçeceklerini hatırlatarak Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla derslik sayılarını arttırarak sisteme kolay bir geçiş yapacaklarını aktardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de okulda başarılı öğrencilerin yetişmesini temenni ederek okulun bugüne kadar gelmesindeki tüm aşamalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük emeğinin olduğunu söyledi. 'ANNEMİN ÖLÜMÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE AÇILIŞ YAPMAK İSTEDİM' Hayırsever iş insanı Mustafa Yılmaz da okula babasının ve annesinin ada yaptırdığını belirtti. Okul inşaatını kısa süre önce bitirdiklerini ancak açılış için özellikle bugünü beklediklerini anlatan Yılmaz, “Açılış için özellikle bugünü bekledim. Geçen sene bugün annemi kaybetmiştim" dedi. Konuşmaların ardından 4 dönüm arazi üzerine 3 katlı inşa edilen içerisinde spor salonu da bulunan 24 derslikli Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılışı yapıldı. Açılıştan sonra okulu gezen Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri daha sonra okulun karşısındaki alanda verilen iftar yemeğine katılarak vatandaşlarla oruç açtı. Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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