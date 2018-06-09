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Çavuşoğlu: FETÖ gibi, Türkiye'yi kıskananlar gibi 'yıkacağız' diyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka adaylardan 2023 ile ilgili bir şey duydunuz mu?

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka adaylardan 2023 ile ilgili bir şey duydunuz mu? Bir 'çeşme yapacağız' dediler mi? Hep 'iptal edeceğiz, yok edeceğiz, yıkacağız' diyorlar. Aynı FETÖ gibi, Türkiye'yi kıskananlar gibi. Yıktırmayız, sen kimden alıyorsun bu sözleri?" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesi Eskiyörük Mahallesi'nde düzenlenen geniş katılımlı halk toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu'na karşılama sırasında Eskiyörük Mahalle Muhtarı ve Eskiyörükler Derneği Başkanı Ramis Güzel tarafından Yörük poşusu hediye edildi. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada ilçeye ve ülkeye yapılan yatırımlardan bahsederken, şunları söyledi: "Yaparsa yine Ak Parti yapar, çünkü yaptık, yapıyoruz. Ama diğer adaylara bakıyoruz. Ev veriyorlar, araba veriyorlar, uçup duruyorlar. Kimin nesini kime veriyorsunuz? İş yaratacağız iş. O yüzen biz projelerimizle çıktık. Yaptıklarımız ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023 hedeflerini anlatıyoruz. Başka adaylardan 2023 ile ilgili bir şey duydunuz mu? Bir 'çeşme yapacağız' dediler mi? Hep 'iptal edeceğiz, yok edeceğiz, yıkacağız' diyorlar. Aynı FETÖ gibi, Türkiye'yi kıskananlar gibi. Yıktırmayız, sen kimden alıyorsun bu sözleri? Mega projeleri de yıkacaksınız. Bir FETÖ var Türkiye'yi yıkmak isteyen, bir de Türkiye'yi kıskananlar var. Bunun da kim olduğunu siz görüyorsunuz. Bana göre bunlar ikisinden de talimat alıyor."

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