Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Gözlerimden yaşlar geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç’te Türk askerinin devriye görevine başlamasını, ABD’nin bu kez Türkiye’ye verdiği sözü tutacağının göstergesi olarak değerlendirdiğini söyledi.
Menbiç yol haritasının ucu açık olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “ABD ile işbirliği, Rusya ve İran ile Suriye’deki işbirliğini bozar mı?” sorusuna “Onların kafasında soru işareti olabilir ama soru işaretlerinin giderilmesi için süreci şeffaf şekilde yürütüyoruz. Ne olup bittiğini görüyorlar” yanıtını verdi. Çavuşoğlu görev süresi boyunca yaşadığı en kötü anın Moskova yolunda öğrendiği Karlov suikastı olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, Milliyet Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer’in sorularını seçim çalışmalarını yürüttüğü Antalya’da yanıtladı. Çavuşoğlu’nun verdiği yanıtlar şöyle:
'ASKER İLERLİYOR'
- Menbiç’te Türk askerinin devriye görevine başlaması ABD’nin bu kez sözünü tutacağının göstergesi mi?
- Devriye görevinde kaç Türk askeri görev alacak?
- Menbiç’in içine giriş kaç günde gerçekleşir?
- PYD/YPG’nin elindeki silahlar nasıl toplanacak?
'GİZLİ SAKLI DEĞİL'
- Türkiye’nin ABD ile Menbiç konusunda sağladığı uzlaşı, Türkiye’nin Suriye’de Rusya ve İran ile iş birliğini sekteye uğratır mı?
Dillendirmeseler de, PKK ile YPG’nin aynı olduğunu kabulleniyorlar. Terör örgütü olarak tarif etmeseler bile kabulleniyorlar. O sebeple Rusya ile İran ile olan iş birliğimizi bozmaz. Ateşkes, çatışmasızlık bölgeleri siyasi çözüme gitmek için ve ülkenin birliğini beraberliğini korumak için vardır. Bizim orada yaptığımız budur. ABD ile yaptığımız için onların kafasında soru işareti olabilir ama bu soru işaretlerinin giderilmesi için de süreci şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Ne olup bittiğini görüyorlar ve böylece kafalarında soru işareti de kalmıyor.
'İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ'
- Görev döneminize üç ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Tillerson ve şimdi de Pompeo denk geldi. Türkiye ABD ilişkileri ve Suriye konusunda bu isimlerle çalışma konusunda ne söylersiniz?
Tillerson da iş dünyasından gelen, iyi bir arkadaştı. Gördüğüm kadarıyla art niyetli falan da değildi. Doğruları söylemeye çalışıyordu. Menbiç yol haritası konusunda ilk adımı kendisiyle attık.
En uzun Kerry ile çalıştım. Toplantılarda çok sık bir araya geliyorduk, bölgede de çok dolaşırdı. Onunla bazen sözlerini tutmadıkları için sert tartışmalarımız oldu. Ama Kerry de şahsen düzgün bir insandı. İyiniyetli çabalar sarf etti ama o çabalar her zaman karşılık bulmadı. Kendi ülkesinde de karşılık bulmadı. Çünkü farklı kurumlar, farklı görüşler sadece Trump döneminde başlamadı.
Biz dışişleri bakanıyız. Ülkemizin menfaatini savunmak durumundayız. En zor şartlarda bile karşınızdaki muhatap ile çalışmak durumundasınız. Kanallar her zaman açık olacak. Ben yapı olarak, eğer karşı taraf buzdan bir duvar değilse, kısa süre içerisinde samimiyet kuran ve samimi bir ortamda çalışmayı seven bir insanım. Bu naifiz, gerçekleri göremeyiz demek değil. Sert konuşurken bile samimi olacaksınız. Her üçü ile de kısa sürede samimiyet kurduk.
'FAALİYETLERİ AÇIĞA ÇIKACAK'
- Gülen örgütü ile ilgili FBI soruşturmasını siyasi anlamı ve hukuki sonuçları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
'TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ BİLMELİ'
- ABD’nin Türkiye’ye atayacağı yeni büyükelçi için David Satterfield’in adı öne çıkıyor gibi. Türkiye’nin tanıdığı bir isim. Ne dersiniz?
- Türkiye Kandil operasyonunu gerçekleştirirken, ABD, İran, Irak ve IKBY ile iş birliği yapması gerekiyor. Sürece baktığınızda bu aktörlerin herhangi biri ile ilgili sıkıntı görüyor musunuz?
- İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kandil operasyonunu ‘gayri meşru bir eylem’ olarak değerlendirdi. Türkiye’nin Kuzey Irak’taki varlığı orta ve uzun vadede İran’ı bölgedeki nüfuzu açısından endişelendiriyor olabilir mi?
'YUNAN BAKAN İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'
- Görev sürenizde en rahat çalıştığınız, anlaştığınız mevkidaşlarınız kimlerdi?
Latin Amerika, Körfez ülkelerinde ‘brother’ (kardeşim) dediklerimiz var. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile zaten fiziken de çok benziyoruz, bazen karıştırıyorlar. Toplantılarda Azerbaycan ile ilgili sorular sorulunca önce Türk olduğum için sorulduğunu zannettim. Meğer Elmar ile karıştırmışlar. Ona da uçakta Türkiye ile ilgili sorular sormuşlar, jeton geç düşmüş. Mesela Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile aramız çok iyi. Çinliler resmidir. Ama Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi uzun zamandır bana ‘brother’ diyor. En son gittiğimde koluma girdi. Normalde bir Çinli bunu yapmaz.
'ARKADAŞ OLDUK'
Bir örnek vereceğim. Hollanda’nın o günkü Dışişleri Bakanı Bert Kunders benim AB içinde en iyi anlaştığım bakanlardan birisiydi. Büyükelçiler konferansına davet ettim, gece yarısı ikili görüşme yaparken aramızda bayağı sert bir tartışma oldu. Sonra dedim ki, ‘sen yeni bakansın, ben de çok eski sayılmam ama sana bir şey söyleyeceğim. Türkiye’ye bu yaklaşımınızla olmaz’ dedim. ‘Söyle, nedir bizim yaklaşımımız’ dedi. ‘Çok üst perdeden gidiyorsunuz’ dedim. ‘Doğru. Biz Avrupalılar da böyle bir şey var’ dedi. Oturduk, konuştuk sonra da çok samimi arkadaş olduk. Darbe gecesinde beni ya ilk ya da ikinci arayan kişi oydu. Ben ona ‘sizin seçiminizi etkilemek istemeyiz, seçimden sonra gelelim’ dedim ama onlar ‘seçimden sonra da Türk buraya gelemez, Türklerle buluşamaz’ dediler. Ona çok üzülmüştüm Dışişleri Bakanı olarak üzerine düşeni yapmadı maalesef ve o da o zamanki popülist akıma kapıldı. 15 Temmuz akşamı hemen arayan diğer kişi de AB Dönem Başkanı Slovakya’nın Dışişleri Bakanı Lajcak’tı.
**'KARAMSARLIĞA HİÇ KAPILMADIK'
- Sizce en zor dosya hangisiydi?
'GÖZLERİMDEN YAŞLAR GELDİ'
- En kötü anınız peki?
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