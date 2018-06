Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Gözlerimden yaşlar geldi

En uzun Kerry ile çalıştım. Toplantılarda çok sık bir araya geliyorduk, bölgede de çok dolaşırdı. Onunla bazen sözlerini tutmadıkları için sert tartışmalarımız oldu. Ama Kerry de şahsen düzgün bir insandı. İyiniyetli çabalar sarf etti ama o çabalar her zaman karşılık bulmadı. Kendi ülkesinde de karşılık bulmadı. Çünkü farklı kurumlar, farklı görüşler sadece Trump döneminde başlamadı.

Biz dışişleri bakanıyız. Ülkemizin menfaatini savunmak durumundayız. En zor şartlarda bile karşınızdaki muhatap ile çalışmak durumundasınız. Kanallar her zaman açık olacak. Ben yapı olarak, eğer karşı taraf buzdan bir duvar değilse, kısa süre içerisinde samimiyet kuran ve samimi bir ortamda çalışmayı seven bir insanım. Bu naifiz, gerçekleri göremeyiz demek değil. Sert konuşurken bile samimi olacaksınız. Her üçü ile de kısa sürede samimiyet kurduk.

'FAALİYETLERİ AÇIĞA ÇIKACAK'



- Gülen örgütü ile ilgili FBI soruşturmasını siyasi anlamı ve hukuki sonuçları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?



FBI soruşturması FETÖ’nün ABD içindeki yapılanmasını gösterecek bir soruşturma. FETÖ’nün tüm Amerika’daki illegal faaliyetleri açığa çıkacaktır. Pompeo’nun söylediğine göre kapsamlı, ciddi bir soruşturma. Biz bunu söylüyorduk ABD’lilere. Bugüne kadar başlamadıkları için de sitem ediyorduk. İade ayrı bir şey ve önemli. Ama bu da önemli.

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ BİLMELİ'



- ABD’nin Türkiye’ye atayacağı yeni büyükelçi için David Satterfield’in adı öne çıkıyor gibi. Türkiye’nin tanıdığı bir isim. Ne dersiniz?