Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin yeri geldiğinde tüm dünyaya kafa tutmasını bildiğini belirterek, "Kim olursa olsun, karşımızda kimin olduğu önemli değil. Haklı olduğumuz yerde biz hiçbir engeli tanımayız. Kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz, onların hepsini Finike portakalı gibi sıkar geçeriz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi" dedi.
Bir dizi açış ve ziyaret için memleketi Antalya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finike ilçesinde, Finike Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan beton santrali açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, beton tesisinin belediyenin hizmetlerin hızlandırılmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlayacağını kaydetti.
"Hizmetleri zamanında getirmek istiyoruz"
Çalışma azmini gittikleri tüm ilçelerde gördüklerini dile getiren Çavuoğlu, birlik beraberlik olunca hizmetin en iyi şekilde geldiğini belirtti.
Finike, Demre, Kaş duble yol, tünel çalışmalarının projesinin yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Batı Antalya Havalimanı projesini hayata geçiriyoruz. Beş yerde yapılan incelemenin ardından yer sayısını bire düşürdük. Seçim zamanında Antalya’nın her bir yerine verdiğimiz taahhütleri her hafta değerlendiriyoruz. Ne yaptık ne eksik var, bu nereden kaynaklanıyor. Hizmetleri zamanında getirmek istiyoruz. Finike’ye adalet sarayı taahhüdünde bulunduk bu sözü yerine getirdik. Finike’ye bir yurt daha yapacağız. Finike’ye Fen Lisesini de açacağız. Finike’de vatandaşımızın karmaşık sorunlarından olan 300 parsel tapu sorununu çözdük. TOKİ talebi vardı ilçenin, yeri belirlendi. TOKİ projeleri hazırlandı, imarı bekleniyor. Gençlik merkezi sözümüz vardı onu da programa aldırdık. Finike’ye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını inşa edeceğiz, projesi hazırlandı. Finike’nin ve Antalya’nın güvenliği için MOBESE kameralarını, jandarma bölgesine doğru kaydırmaya başladık. Bu yılın sonunda 75 yataklı hastanemizde açılacak" diye konuştu.
"Hainlerle mücadele ederken, bizlerde üzerimize düşen görevi yapacağız"
Tüm Türkiye’yi adeta şantiyeye çevirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Boş şantiyeler değil. Dünyadaki 10 mega projenin 6’sını tek başına Türkiye yapıyor. Bu tesadüf değildir. Bu 16 yıldır ortaya koyduğumuz hedeflerin neticesidir. Türkiye’ye, Türk milletine çok daha hak ettiği projeleri kazandıracağız. Afrin’de hainlere karşı mücadele ederken, Kuzey Irak’ta Türkiye’nin güneydoğusunda dağlarda hainlerle mücadele ederken, bizler de üzerimize düşen görevi yapacağız. Türkiye’yi güçlendirmek için adeta seferberlik halinde daha çok çalışacağız. Çok daha güçlü olmamız gerekir. Türkiye’nin önünü kesmek isteyen çok. İçeride ve dışarıda hainler çok. Türkiye’nin ayağına pranga vurmak isteyen, önüne set vurmak isteyen ülkelerin ve değişik grupların teröristlerin olduğunu anlatmaya gerek yok. Milletimizin analizlerine bakıyorum, milletimiz her şeyin farkında. Bu engelleri bizim aşmamız lazım. Çok güçlü olursak karşımıza çıkan engelleri aşar, zincirleri kırarız. Teröristleri bertaraf ederiz" ifadelerine yer verdi.
"Masaya gelmek isteyeni masaya çekeriz, hainlik edeni de toprağa gömeriz"
"Bu millet yeri geldiği zaman tüm dünyaya kafa tutmasını bilir" diyen Çavuşoğlu, "Kim olursa olsun, karşımızda kimin olduğu önemli değil. Haklı olduğumuz yerde biz hiçbir engeli tanımayız. Kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz, onların hepsini Finike portakalı gibi sıkar geçeriz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi. Masaya gelmek isteyeni masaya çekeriz, hainlik edeni de toprağa gömeriz. Afrin’e de Fırat Kalkanı bölgesine de gömeriz. DAEŞ, YPG, PKK, FETÖ’ymüş hiç bizi ilgilendirmez. FETÖ’nün de nerede olursa olsun olsun peşindeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve bu acıyı bize yaşatacak olanlara da hesap soracağımıza dair milletimize sözümüz var. Askerimize, polisimize, jandarmamıza güvenin. Bizlere güvenin, milli duruş sergileyen tüm siyasilerimize güvenin, Devlet Bahçeli’ye güvenin, Recep Tayyip Erdoğan’a güvenin, Binali Yıldırım’a güvenin, bizlere güvenin. Biz milli duruş sergileyerek, bir taraftan ülkemizi büyütmek için çalışıyoruz, bir taraftan da karşımıza çıkan engelleri bertaraf etmek için kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz" dedi.
Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, TSK’nın Afrin’de sınır güvenliği için var gücüyle çarpıştığını belirterek, Finike ve tüm Türkiye’nin arkalarında olduklarını söyledi. Afrin’e bir kamyon portakal gönderdiklerini hatırlatan Sarıoğlu, Finike için gece gündüz çalıştıklarının altını çizerek, üreten ucuza mal eden bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini vurguladı.
AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, belediye başkanları ve vatandaşların da katıldığı törende konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.
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