Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin yeri geldiğinde tüm dünyaya kafa tutmasını bildiğini belirterek, "Kim olursa olsun, karşımızda kimin olduğu önemli değil. Haklı olduğumuz yerde biz hiçbir engeli tanımayız. Kimsenin karşısında boyun eğmeyiz. Karşımıza çıkanları ezer geçeriz, onların hepsini Finike portakalı gibi sıkar geçeriz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi" dedi.

Bir dizi açış ve ziyaret için memleketi Antalya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finike ilçesinde, Finike Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan beton santrali açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, beton tesisinin belediyenin hizmetlerin hızlandırılmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlayacağını kaydetti.

"Hizmetleri zamanında getirmek istiyoruz"

Çalışma azmini gittikleri tüm ilçelerde gördüklerini dile getiren Çavuoğlu, birlik beraberlik olunca hizmetin en iyi şekilde geldiğini belirtti.

Finike, Demre, Kaş duble yol, tünel çalışmalarının projesinin yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Batı Antalya Havalimanı projesini hayata geçiriyoruz. Beş yerde yapılan incelemenin ardından yer sayısını bire düşürdük. Seçim zamanında Antalya’nın her bir yerine verdiğimiz taahhütleri her hafta değerlendiriyoruz. Ne yaptık ne eksik var, bu nereden kaynaklanıyor. Hizmetleri zamanında getirmek istiyoruz. Finike’ye adalet sarayı taahhüdünde bulunduk bu sözü yerine getirdik. Finike’ye bir yurt daha yapacağız. Finike’ye Fen Lisesini de açacağız. Finike’de vatandaşımızın karmaşık sorunlarından olan 300 parsel tapu sorununu çözdük. TOKİ talebi vardı ilçenin, yeri belirlendi. TOKİ projeleri hazırlandı, imarı bekleniyor. Gençlik merkezi sözümüz vardı onu da programa aldırdık. Finike’ye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını inşa edeceğiz, projesi hazırlandı. Finike’nin ve Antalya’nın güvenliği için MOBESE kameralarını, jandarma bölgesine doğru kaydırmaya başladık. Bu yılın sonunda 75 yataklı hastanemizde açılacak" diye konuştu.