Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ziyaretlerinin ardından partisinin İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'ndaki 5'nci olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Partililerin ilgisiyle karşılanan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirilerini kongredeki konuşmasında da sürdürdü. Gezi parkı eylemlerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynamak suretiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ama vatandaşlarımızı yerel ve milli olmaktan uzak tutmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçirmişlerdir. O tarihten itibaren bakınız yapılanlara 2013 yılında Taksim meydanında 5-6 ağacın arkasına sığınmak suretiyle çevrecilik manüpilasyonuyla bu defa sokak hareketleriyle beraber hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştıklarında bunların sadık kitlesi kimlerdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriydi. Sonra bitti mi? Bitmedi. 6-7 Ekim Kobani olayları. 53 kardeşimizi Yasin Börü'lerimizi, küçük kardeşlerimizi vahşice katlettiler. Üzerlerinden arabayla geçtiler. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla birlikte ittifak yapacakmış, yapsın. Yapsın ki Tekirdağlı Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim teröristlerle omuz omuza yan yana yürümenin ne demek olduğunu göstersin onlara Allah'ın izniyle. Bunlar bukalemun gibi girdikleri her ortama göre renk değiştiriyorlar. Güneye gittiklerinde Türk bayraklarını çıkarmazlar, HDP'lileşirler. Avrupa'ya gittikleri zaman Türk bayraklarını göstermezler, batılılaşırlar. Bunlar bir tek Türkiyeli olamadılar, size bunu açıkça söylüyorum" dedi.

'BİZİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ'

CHP'lilere seslenen Çavuşoğlu, "Ey Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Tekirdağlı kardeşlerim size buradan sesleniyorum; bizi sevmek zorunda değilsiniz, bize oy vermek zorunda değilsiniz, ama şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve kadroları sizin tahayyül ettiğiniz Türkiye'nin kadroları değildir, sizin tasavvur ettiğiniz geleceği tasavvur etmiyorlar. Bunların Türkiye'ye olan aidiyetleri sizin aidiyet bağının çok gerisinde. Artık bunu görün." diye konuştu.

ŞENTOP CUMHUR İTTİFAKI ANLATTI

Anayasa Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, 7 Ağustos’ta kurulan yeni kapı ruhunu 16 nisan da oluşan milli şuuru somut bir harekete dönüştürdüklerini ve adına 'Cumhur İttifak’ı dediklerini söyledi. MHP ile çıktıları yolda siyasetin bütün milli unsurlarını davet ettiklerini ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"İnşallah büyük bir birliktelik ile Türkiye’nin hasımlarına, 'bu ülkenin güçlü bir milleti, güçlü bir devleti var, ayağınızı denk alın' diyeceğiz. Bunu bütün dünyaya göstereceğiz. Basından takip ediyorsunuz değerli gençler, MHP ile birlikte bir 'Cumhur İttifakı' için yola çıktık. Biz siyasetin bütün milli unsurlarını buna alet ettik. Onları da aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı söyledik. BBP bu konuda dahil olacağını ittifaka iştirak edeceğini çeşitli şekillerde ifade etti. SP genel başkanı ile sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme yapmıştı, onun akabinde beni görevlendirerek bu kanun teklifini meclise sunacağımız gün teklifin içerikleri ile ilgili kendisine de bilgi vermiştik. O gün ki görüşmemiz plan ve program dahilinde kısa sürdü. Fakat daha detaylı görüşme için geçen hafta kendilerini ziyaret ettim. Üç Saate yakın bir görüşmemiz oldu. Öncelikle şunu ifade edeyim, siyasi ittifak ile ilgili AK Parti bu fikri ortaya atmış parti değildir, ancak 15 Temmuz sonrasında önce Türkiye diyen bütün siyasi kurumların bütün sivil toplum kuruluşları bütün siyaset yapan unsurların bir araya gelmesi fikri Türkiye’nin geleceği bakımından önemliydi. Onun için bu fikre biz canı gönülden iştirak ettik, destek verdik ve tabi bunla ilgili alt yapı çalışmalarını da hazırladık. Bu sırada da Sayın SP Genel Başkanına da Cumhurbaşkanımız davetini kendileri ifade etmişlerdi. Bunu tekrar ettim. Ancak şimdi görüyoruz ki SP tarafından değil, AK Partili ve MHP’li partilerin oluşturduğu bir 'Cumhur İttifak’ı karşısında panikleyen, ne yapacağını şaşıran, önce ittifaka karşı çıkan sonra kendisi ittifak yapmak için harekete geçen CHP ve onunla beraber aynı yolda yürüyen bazı partiler bir takım nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar."

'SP'YE TEKLİFTE MİLLETVEKİLLİĞİ VE BAKANLIK YOK'

Saadet Partisi'ne götürülen ittifak davetinde milletvekilliği ve bakanlığın olmadığını açıklayan Şentop, "Bazı partilerin sözcüleri olduğunu bildiğimiz bazı köşe yazarları, muhtemelen kendileri gibi sanarak, siyasi çıkarlar karşılığında bir ittifaktan söz etmeye çalışıyorlar. SP’ye götürülen bir teklifin içerisinde milletvekilliği ve bakanlık tabi bunlar eski sistemin meselesi, hususlardan bahsediyorlar. Bunların hepsi külliyen yalan. Çıkarlar karşılığında alınıp satılan siyasetçiler başkalarının da böyle olduğunu zannediyorlar" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Şentop kongrenin ardından Tekirdağ'dan ayrıldı.