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Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, MHP ile yapacakları ittifak konusunda kendilerini eleştiren CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, MHP ile yapacakları ittifak konusunda kendilerini eleştiren CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu bir projedir. En önemli projesi de Türkiye’nin yurt dışından maruz kaldığı saldırılarda ve ithamlarda yurt içinde onlara payanda olacak bir argüman olarak ortaya çıkmak olmuştur. Ne yazık ki görüntü ve fotoğraf, bize Kılıçdaroğlu’nun durduğu yerin hiç de milli ve yerli olmadığını bize gösteriyor" dedi.
Tekirdağ'da partisinin 5'nci olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nu valilik girişinde Vali Mehmet Ceylan, Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve kurum müdürleri karşıladı.
Ziyaret sırasında gazetecilerin CHP'nin ittifak eleştirilerini hatırlatması üzerine konuşan Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bir proje' olduğunu ifade ederek, "Ne yazık ki 2011 yılındaki genel başkan değişikliğinden sonra, bir farklı bir duruma dönüşmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesinden itibaren Türkiye’nin içinden geçtiği her kritik aşamada ve eşikte ne yazıkki yerli ve milli noktadan uzak durarak, adeta ülkemizi batı dünyasının istediği noktaya ispiyonlayarak, hep tavır almıştır. Gezi sürecinde bu böyle olmuştur. 17-25 Aralık yargı susturucusu takılmış darbe sürecinde bu böyle olmuştur, hendek çukur siyasetinin yaşandığı, terörizminin yaşandığı dönemde sayın Kılıçdaroğlu ne yazıkki göndermiş olduğu milletvekilleri ile bölgede Türkiye Cumhuriyeti'ni katliam yapmakla itham etmiş ve bunu web sayfasına koyma cüretini göstermiştir. Bana göre, ben hep söylüyorum; Kılıçdaroğlu bir projedir. En önemli projesi de Türkiye’nin yurt dışından maruz kaldığı saldırılarda ve ithamlarda yurt içinde onlara payanda olacak bir argüman olarak ortaya çıkmak olmuştur. Ne yazık ki görüntü ve fotoğraf bize Kılıçdaroğlu’nun durduğu yerin hiç de milli ve yerli olmadığını bize gösteriyor. Kaldı ki bu noktada milli ve yerli düşünen CHP seçmenini de buradan uzak tutmak gibi bir misyonunun olduğu da düşünülüyor" dedi.
'BİZ MİLLİ İTTİFAK DEDİK, ONLAR DA ADINI NE KOYAR, KENDİLERİ BİLİR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli ve milli olmaktan uzak olduğunu öne süren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu en başta kendi seçmenini yerli ve milli olmaktan uzak tutacak bir görünüm sergiliyor. Bunu birçok vesile ile görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Kılıçdaroğlu’nun bugün bir araya gelebileceği siyasi partilere baktığımız zaman geriye kala kala HDP kalıyor. HDP ile Kılıçdaroğlu’nun yol yürümesi şaşırtmıyor. Nitekim adalet yürüyüşü dediklerinde, birlikte yol yürüdüler. Birçok noktada birlikte yol yürüdüler. Dolayısıyla 7 Haziran seçim süreci yaşandığı sürede genel başkan yardımcılarının bir parti meclisi toplantısında ortaya çıkarak, 'biz ailecek HDP’ye oy verdik' demelerini de biz hatırlıyoruz. Onun ötesinde bir şey daha hatırlıyoruz, özellikle Güney Afrika'da gerçekleştirilen sosyalist enternasyonal kongresinde bir bildirinin altına imza atıldı ve o bildirinin maddelerinden bir tanesi PKK’yı bir 'özgürlükçü halk' olarak tanımlayan bir metin vardı. Bunun altına da imza konuldu. Kaldı ki bugün baktığımız zaman SİHA’larımızın başarısı CHP içerisindeki kimi milletvekillerini rahatsız ediyor. Terörist cenazesinde gözyaşı dökenlerin hangi partiden olduğuna baktığımızda bunlar CHP’li olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada yani şaşırtıcı bir şey zaten değil bizim için, onlar da bunu hiçbir zaman inkar etmiyorlar. Biz yerli ve milli ittifak dedik, milli mutabakat dedik, dolayısıyla onlar da adını ne koyarlar kendileri bilir.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler valilik ziyaretinin ardından öğle yemeği yiyerek, kongrenin yapılacağı İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'na geçti.

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Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedirÇavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedirÇavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedirÇavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam haklı! az bile demiş.. Sadece Kılıçtaroğlu değil CHP Başlıbaşına bir ABD projesidir NATO zincirini Bu Memleketin başına dolayan karar; İkinci Dünya savaşı Sonrasında ABD ve İngiltere önderliğindeki Yalta Konferansına giden İsmet İnönü tarafından alınmıştır lafa gelincede "hadi ABD Üslerini kapatında görek.."demeyi bilirler onlarda biliyo bu işin kolay olmadığını Hangi ABD Üssün den başlıyalım olum kaptmaya? İncirliktenmi CHP den mi?
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