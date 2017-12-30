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Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 22:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

"ASGARİ ÜCRET 9 KATINA ÇIKTI"

BESOB programının ardından Ak Parti Osmangazi İl Kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu asgari ücret zammını değerlendirdi. Ak Parti iktidarı süresince son yapılan zamla asgari ücretin 9 katına çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Asgari ücret açıklandı. Bir süredir toplantıları gerçekleştirilen bu asgari ücret dün itibariyle net 1603 lira olarak tespit edildi. Biz iktidara geldiğimizden itibaren asgari ücreti 9 kat büyültmüş olduk. 2002 yılında biz iktidara geldiğimizde bu ülkede asgari ücret 184 liraydı. Nereden nereye geldiğimizin farkına varabiliyor musunuz? Ülke için felaket tellallığı yapan, yetimin, çocuğun hakkını savunduğunu iddia eden ama 1 yaşındaki torununu sigorta kaydına kaydettiren ana muhalefet partisinin liderine sesleniyorum; Siz asgari ücretin 2002 yılında 184 lira olduğunu biliyor musunuz? 9 kat büyülttüğümüz bu ücretin bugün 1603 liraya ulaştığının farkında mısınız? Bugün Türkiye'nin ulaştığı bu seviyede yeterli mi? Elbette yetmez. Bunun farkındayız."

Konuşmasında Kılıçdaoğlu'na da seslenen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bölgede oldu-bittiye getirerek kurtarılmış bölge ilan etmeye çalışan teröristler var. Yüzlerce güvenlik görevlimiz şehit ediliyor Kılıçdaroğlu, oluşturduğu milletvekili ekibini Güneydoğu bölgesinde o çukurların kazıldığı yere göndererek rapor hazırlatıyor. Raporda, geçen ifade 'Türkiye bölgede katliam yapıyor.' Bu nasıl bir anlayış? Bizim işimiz zor. Biz sadece Türkiye'yi büyültmekle değil, içimizdeki muhalefeti de ıslah etmekle mükellefiz. Bize düşen CHP'ye oy, gönül vermiş değerli kardeşlerimize kendi genel başkanlarının Türkiye'ye bu açık düşmanlığı karşısında onların idrakini açmak olmalıdır. Bunu Türkiye için yapmak zorundayız. Ben eminim ki içten içe onlar da ellerini sıkarak, avuçlarının içini, dudaklarını ısırarak dudaklarını kanatıyorlardır. Çünkü bu adam bir proje. Bu adamın proje olarak ortaya çıkmasının sonucu da CHP'li milli ve yerli kardeşlerimizi millilikten uzaklaştırmak."

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