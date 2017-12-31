Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi (3)

'TÜRKİYE'DE SON 16 YILDA SESSİZ BİR DEVRİM YAŞANDI'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Gemlik İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Çavuşoğlu, kendilerine verilen görevin sıradan bir görev olmadığını belirterek, ''İşte Türkiye'nin dört bir tarafının kuşatılmak istendiği, adeta abluka altına alınarak kendi içerisine yöneltilmek istendiği eskiden olduğu gibi dizlerinin üzerine çökertilmek istendiği bir dönemden geçiyoruz, yükümüz ağır. Bize bu manada ve bu cesareti telkin eden, aşılayan, her badire karşısında meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan liderimizin yükünü hafifletmek ve onunla beraber büyük Türkiye'yi oluşturmak zorundayız'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 16 yılda büyük gelişim yaşandığını ifade eden Baçbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Demokratik standartlardan tutun, ekonomik göstergelere kadar, eğitimden tutun, sağlığa kadar, teknolojiden tutun, savunma sanayiye kadar Türkiye gerçekten önemli dönüşümler yaşadı. Birileri karanlık tablolar çizmeye çalışıyor. Birileri Türkiye'yle ilgili olarak vaveyla noktasında haykırışlar yapıyor, ama gerçek realiteye baktığımız zaman, bu böyle değil. Birileri ülkemizde felaket tellallığı yapadursun. Birileri dışarıda yazılan senaryoların figüranı gibi hareket etmeye devam etsin, ama milletimiz bunları görüyor'' dedi.