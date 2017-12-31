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Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 31.12.2017 00:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

'TÜRKİYE'DE SON 16 YILDA SESSİZ BİR DEVRİM YAŞANDI'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Gemlik İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Çavuşoğlu, kendilerine verilen görevin sıradan bir görev olmadığını belirterek, ''İşte Türkiye'nin dört bir tarafının kuşatılmak istendiği, adeta abluka altına alınarak kendi içerisine yöneltilmek istendiği eskiden olduğu gibi dizlerinin üzerine çökertilmek istendiği bir dönemden geçiyoruz, yükümüz ağır. Bize bu manada ve bu cesareti telkin eden, aşılayan, her badire karşısında meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan liderimizin yükünü hafifletmek ve onunla beraber büyük Türkiye'yi oluşturmak zorundayız'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 16 yılda büyük gelişim yaşandığını ifade eden Baçbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Demokratik standartlardan tutun, ekonomik göstergelere kadar, eğitimden tutun, sağlığa kadar, teknolojiden tutun, savunma sanayiye kadar Türkiye gerçekten önemli dönüşümler yaşadı. Birileri karanlık tablolar çizmeye çalışıyor. Birileri Türkiye'yle ilgili olarak vaveyla noktasında haykırışlar yapıyor, ama gerçek realiteye baktığımız zaman, bu böyle değil. Birileri ülkemizde felaket tellallığı yapadursun. Birileri dışarıda yazılan senaryoların figüranı gibi hareket etmeye devam etsin, ama milletimiz bunları görüyor'' dedi.

'MİLLETİMİZ KILIÇDAROĞLU'NA İNANMIYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'felaket tellallığı' yaptığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani bugün Türkiye freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor diyen Kılıçdaroğlu var ya, hani erdemden, hukuktan, adaletten bahsedip, sonra 1 yaşındaki torununu sigortaya kaydettiren Kılıçdaroğlu var ya, hani SSK'yı borç batağında bırakıp giden SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu var ya, ona buradan sesleniyorum. Millete felaket tellallığı yapan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. 2002 yılında asgari ücret 184 lira olduğu zaman mazot 1,26 liraymış ve o tarihte 146 litre mazot alınıyormuş. Bugün asgari ücret bin 603 lira, alınan mazot 318 litre. Hani Türkiye batıyordu? Niye insanların kafasını karıştırıyorsunuz, niye milletten gerçekleri kaçırıyorsunuz? Ama millet artık gözünü açtı, sizin bu davranışlarınıza pirim vermiyor. Sizin dediklerinize inanmıyor."

Asgari ücretin Ak Parti iktidarı döneminde 9 kat arttığını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha fazlası için çalışacaklarını, 2023'te kişi başına düşen milli gelirin ise 25 bin dolar olmasını öngördüklerini ve bunun için çabaladıklarını sözlerine ekledi.

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