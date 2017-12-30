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Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 13:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bir televizyon kanalında 'Türkiye'de Hitler dönemi yaşanıyor. Can ve mal güvenliği yoktur' diyor. Bu açık açık Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür, ihanettir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) üyeleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, BESOB üyelerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü ama ana muhalefet lideri bu büyümenin akabinde 'Türkiye freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor' diyor. Türkiye'nin gerçeklerinden bu kadar kopuk yaşayan başka bir insan tanımıyorum. Sadece siyasi lider olarak söylemiyorum. Türkiye yüzde 11.1 büyüyor, TBMM kürsüsünden ortaya çıkan bütçe görüşmelerinde bu adam 'Biz buna inanmıyoruz' diyor. Sen inansan da, inanmasan da Türkiye büyüyor, güçleniyor, güçlenmeye de devam edecek. Sen dışarıdaki senaryoların figüranı olsan da bu devam edecek. Bir televizyon kanalında, 'Türkiye'de Hitler dönemi yaşanıyor. Can ve mal güvenliği yoktur' diyor. Bu açık açık Türkiye'ye yapılan en büyük kötülüktür, ihanettir."

"Türkiye bir taraftan yatırımcı çekmeye, büyümeye çalışıyor ama Ana Muhalefet Lideri akla sığmayacak ifadeyle milletin karşısına çıkabiliyor" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük handikabımız ana muhalefettir. Ana muhalefet diğer demokratik ülkelerdeki gibi muhalefetlik yapsa Türkiye gerçekten kazançlı çıkar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapacağım diye Türkiye'ye düşmanlık yapacak seviyeye gelmiş durumdalar. Bunu artık milletimiz gördü. CHP'ye oy veren insanımızın da görmesi gerekiyor. En büyük saygısızlık CHP'lilerin kendisine yapılmıştır. Biz bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz."

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