Çavuşoğlu: “Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi derindir”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye aleyhine algı operasyonlarının bir parçası olduğunu ileri sürerek, “Sırf Mehmetçiğimiz Afrin’e girmesin diye konuşan Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi derindir. Gayri milli bir tavır sergileyenleri bu millet sorumlu tutar ve sandıkta hesabını sorar” dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos AKMM’de "Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Türkiye İstişare Toplantısı"na katıldı. Girişimci bir ruhu kimsenin durduramayacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Son 16 yıldaki başarılarıyla, Türkiye’nin bugün geldiği bir nokta da, tamamen bu girişimci ruhun eseri değil mi? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz her zaman girişimcilerden yana tavır almış, iş dünyamızı güçlendirmenin yollarını aramıştır. Bu sayede uluslararası yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık yoktur. Türk ekonomisi o denli sağlam temellere dayanıyor ki, gerek 15 Temmuz darbe girişimi, gerekse bölgemizdeki çalkantılar dünya finans sistemindeki sorunlar da ekonomimize etki etmiyor. Türkiye dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmasının avantajıyla, güçlü girişimcilik potansiyeliyle yolunda daha hızlı ilerlemektedir” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhine algı operasyonlarının bir parçasıdır”

2002’den bu yana büyümeye ve güçlenmeye dikkat çeken Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Bugün Suriye sınırında terör temizliğinin yürütüldüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı yapabilir miydi? Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘Gölgesinde doğduğumuz bayrağın altında ölmek, bizim için şereflerin en büyüğüdür, en yücesidir. İşte bu anlayışla milletimizle birlikte Kurtuluş Savaşımızdan sonraki en büyük istiklal ve istikbal mücadelesini, aynı zamanda haysiyet ve onur savaşını yürütüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı mazlum ve masum insanların onurudur. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Afrin’e girilmemesi gerektiğini ifade ederek, ‘Oluşturduğumuz alana Suriyelileri yerleştirelim, evlerini, okullarını, hastanelerini yapalım, burada oturun diyelim. Onların güvenliğini de sağlayalım’ diyor. CHP Genel Başkanı daha önce de cumhurbaşkanımızın, ‘Biz Suriyeli kardeşlerimize 30 milyar dolar para harcadık’ sözünü diline dolayarak, bunun hesabını istemişti. Kasım ayında Suriyelilere harcanan 30 milyar doların hesabını soran Kılıçdaroğlu, şubat ayında Suriye’de ev, okul, hastane yapalım diye tutturuyor. Bu kadar tenakuz rastlantı değil. Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhine algı operasyonlarının bir parçasıdır. Sırf Mehmetçiğimiz Afrin’e girmesin diye konuşan Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi derindir. Gayri milli bir tavır sergileyenleri bu millet sorumlu tutar ve sandıkta hesabını sorar” şeklinde konuştu.