HABER

Çavuşoğlu: “Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi derindir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 12:27 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye aleyhine algı operasyonlarının bir parçası olduğunu ileri sürerek, “Sırf Mehmetçiğimiz Afrin’e girmesin diye konuşan Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi derindir.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye aleyhine algı operasyonlarının bir parçası olduğunu ileri sürerek, “Sırf Mehmetçiğimiz Afrin’e girmesin diye konuşan Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi derindir. Gayri milli bir tavır sergileyenleri bu millet sorumlu tutar ve sandıkta hesabını sorar” dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos AKMM’de "Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Türkiye İstişare Toplantısı"na katıldı. Girişimci bir ruhu kimsenin durduramayacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Son 16 yıldaki başarılarıyla, Türkiye’nin bugün geldiği bir nokta da, tamamen bu girişimci ruhun eseri değil mi? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz her zaman girişimcilerden yana tavır almış, iş dünyamızı güçlendirmenin yollarını aramıştır. Bu sayede uluslararası yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık yoktur. Türk ekonomisi o denli sağlam temellere dayanıyor ki, gerek 15 Temmuz darbe girişimi, gerekse bölgemizdeki çalkantılar dünya finans sistemindeki sorunlar da ekonomimize etki etmiyor. Türkiye dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmasının avantajıyla, güçlü girişimcilik potansiyeliyle yolunda daha hızlı ilerlemektedir” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhine algı operasyonlarının bir parçasıdır”
2002’den bu yana büyümeye ve güçlenmeye dikkat çeken Çavuşoğlu şunları söyledi:
“Bugün Suriye sınırında terör temizliğinin yürütüldüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı yapabilir miydi? Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘Gölgesinde doğduğumuz bayrağın altında ölmek, bizim için şereflerin en büyüğüdür, en yücesidir. İşte bu anlayışla milletimizle birlikte Kurtuluş Savaşımızdan sonraki en büyük istiklal ve istikbal mücadelesini, aynı zamanda haysiyet ve onur savaşını yürütüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı mazlum ve masum insanların onurudur. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Afrin’e girilmemesi gerektiğini ifade ederek, ‘Oluşturduğumuz alana Suriyelileri yerleştirelim, evlerini, okullarını, hastanelerini yapalım, burada oturun diyelim. Onların güvenliğini de sağlayalım’ diyor. CHP Genel Başkanı daha önce de cumhurbaşkanımızın, ‘Biz Suriyeli kardeşlerimize 30 milyar dolar para harcadık’ sözünü diline dolayarak, bunun hesabını istemişti. Kasım ayında Suriyelilere harcanan 30 milyar doların hesabını soran Kılıçdaroğlu, şubat ayında Suriye’de ev, okul, hastane yapalım diye tutturuyor. Bu kadar tenakuz rastlantı değil. Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhine algı operasyonlarının bir parçasıdır. Sırf Mehmetçiğimiz Afrin’e girmesin diye konuşan Kılıçdaroğlu’nun çelişkisi derindir. Gayri milli bir tavır sergileyenleri bu millet sorumlu tutar ve sandıkta hesabını sorar” şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

İlginizi Çekebilir

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!

Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Afrin harekâtı devam edecek”

Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Afrin harekâtı devam edecek”

Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı’

Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı’

AK Parti’de ziyaretler sürüyor

AK Parti’de ziyaretler sürüyor

Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti

Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.