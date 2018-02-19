Çavuşoğlu, Kral Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amman’daki temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amman’daki temaslarına devam ediyor. Ürdünlü mevkidaşı Ayman Al Safadi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra iki ülke ilişkileri ele alınarak ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü. İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının önemini vurgulayan Ürdün Kralı, İslam dünyasının sorunlarına hizmet etmek ve bölgedeki güvenlik ve istikrar için koordinasyonun devam ettirilmesi konusuna değindi. Toplantıda Türkiye ve Ürdün arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alınırken, Kudüs konusu da görüşüldü.
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